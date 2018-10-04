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четверг, 04 октября 2018 14:15

В Украине продолжается "Черная рада" - Жулинский

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В Украине продолжается &quot;Черная рада&quot; - Жулинский
Николай Жулинский: "Язык является важным консолидирующим фактором" - Фото: kyiv.man.gov.ua

Верховная Рада рассматривает проекты языкового закона. В поддержку документа №5556 в парламент прислали письмо с подписями 149 украинских деятелей культуры, искусства и образования.

Gazeta.ua пообщались с академиком Николаем Жулинским, который подписал обращение к Верховной Раде.

"В контексте влияния "русского мира" на различные сферы жизни язык является важным консолидирующим фактором, - говорит он. - Закон Кивалова-Колесниченко, к счастью, отменен. Украина оказалась перед очень серьезной проблемой - принять закон о государственном языке. И это нужно делать обязательно, потому что не может функционировать государство и общество жить, если не нормирована одна из важных сфер жизни. Язык - это консолидирующий фактор. В статье 10 Конституции зафиксирован определяющий принцип - украинский язык является государственным в Украине. Это обязывает принять соответствующий закон.

Почему только на пятом году президентства Петра Порошенко закон выносят в парламент?

Процесс обсуждения продолжался долго. Я заметил, что после Дня независимости появились борды президента, где написано "Армия. Язык. Вера ". То, что речь определена одним из основных направлений государственной политики - это очень хорошо. Порошенко - это самостоятельная фигура. На Форуме издателей во Львове он выступал очень четко. Его будут критиковать. Это один из главных претендентов на президентский пост. Противники искать негатив во всем, что идет от его фракции. Не думаю, что здесь речь идет о профессиональной критике. Это - политическая борьба.

Какой из предложенных законопроектов лучший?

Я не трачу время на дискуссии в соцсетях. В Фейсбуке я не зарегистрирован. Поэтому раньше нигде и не высказывал свою позицию. Единственное - подписал письмо в поддержку законопроекта №5556. Он имеет больше всего шансов пройти через Верховную Раду. Уже больше года работаю в Координационном совете по вопросам применения украинского языка. Мы разработали комплекс мероприятий. Очень важное место - это ответственность и контроль за применением языка. Для этого не хватает закона. Я знаком со всеми проектами. Каждый имеет право на поддержку. №5556 "О языках" - наиболее соответствует международным стандартам законов, посвященных языковой политике. Поэтому я его поддержал.

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Но экспертный совет правительства поддержала законопроект №5670-д.

Мне жаль, что делаются такие хаотичные движения. Наша беда - что "верхи" и "низы" никогда не находят общего языка. Еще большая проблема - верхом между собой не могут договориться. Сейчас в Украине продолжается "Черная рада", о которой когда-то писал Кулиш. Задача актуальная тогда и теперь - укрепить и сплотить государственно национальную элиту в ее неразрывной связи с народом. Мое предчувствие, что каждый из разработчиков проектов - хочет стоять на своем, упорно заупрямился. Надо принять один из законопроектов хотя бы в первом чтении.

Многих возмущает наличие подписей людей, которые уже отошли от нас.

Больше года прошло, от начала работы над законом. Поэтому подписи в его поддержку и собирались уже долгое время. Мирослав Попович, Левко Лукьяненко, Иван Драч - эти люди действительно поддерживали законопроект №5556. Из уважения к их памяти вашего компьютера мы должны объединиться и принять закон. Они не подписали обращение так просто. Они к этому подходили абсолютно обдуманно и сознательно.

Кроме законопроекта №5556, депутаты будут работать с предложениями зарегистрированными через месяц после него - №5669 "О функционировании украинского языка как государственного и порядке применения других языков в Украине" авторства внефракционного нардепа Михаила Головко, члена комитета по вопросам культуры и духовности Марии Матиос и группы депутатов , среди которых глава комитета по культуре Николай Княжицкий.

Вместе с ним поступил проект №5670 "О государственном языке", который зарегистрировала группа во главе с Ириной Подоляк.

В июне 2017 года завершили проект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Его подготовили по инициативе комитета по культуре. Он объединяет положения трех ранее поданных законопроектов.

Предыдущий закон "Об основах государственной языковой политики" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко Конституционный суд отменил 28 февраля 2018-го.

Автор: Марта Постой
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04
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