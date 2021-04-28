Нужны ли украинские школы эмигрантам в Польше

Киев должен поддержать инициативу Польши относительно школ, если речь идет именно об украинских школах Фото: za-kordon.in.ua

Украинцев в Польше считают за мигрантов, а не за национальное меньшинство. Поэтому власть не занимается соблюдением международного права на образование на родном языке. Польские дипломаты убеждены, что этим должен заниматься Киев.

"Должны рассмотреть этот запрос. Польша финансирует несколько школ в которых обучают на украинском языке. Но при том количестве украинцев, которое находится в Польше, этого мало. Если поляки дают сигнал о финансировании Киевом школ, то стоит включаться в эти процессы. Должны быть заинтересованы в том, чтобы дети украинцев учились на украинском языке, в проукраинском духе, чтобы исторически-культурный цикл не был искажен политическими взглядами. Если же этого не будет, то не должны иметь к инициативе никакого отношения", - говорит Gazeta.ua основатель общественной инициативы "И так поймут!" Роман Матис.

Запрос на украиноязычные школы не велик.

"Возможно, это из-за того, что эмигрируют или выезжают на работу преимущественно граждане, которые жили в центральных и восточных регионах. Они быстро интегрируются в русскоязычную среду. За рубежом существует огромный тренд к смешиванию постсоветской массы в единое целое, и в основном оно русскоязычное. В Польше можно найти очень много водителей, например Uber, с подозрительными не польскими именами, но и не украинскими - Евгений, Валера. Там люди варятся в общем котле и часто теряют идентичность", - отмечает он.

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В Польше не навязывают полонизацию, демонстрируя свое превосходство. Это свойственно лишь небольшим группам.

"Попав в Польшу, в места концентрации украинцев, язык можно слышать часто. С этим даже меньшая проблема, чем в некоторых регионах Украины. В Польше бизнес с радостью начинает общаться с потенциальным работником на украинском языке. Украинское правительство должно заняться сначала образованием в Украине. Сделать его качественным", - добавляет Роман Матис.

В шведском Гетеборге украинский язык стал школьным предметом. Заинтересованные должны обратиться в школу, где учится ребенок, и написать соответствующее заявление. Для того, чтобы в Гетеборге появился украинский язык в школах, нужно минимум пять заявлений от родителей на коммуну. Родной язык является одним из факультативных школьных предметов, за который дети получают оценки. Более подробную информацию можно получить на сайте Språkcentrum Göteborg.