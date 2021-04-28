Нужны ли украинские школы эмигрантам в Польше

 
Ексклюзивы
1/5
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 18
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Просмотров: 270
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 162
Почему в Украине высокие цены на топливо
Почему в Украине высокие цены на топливо
Просмотров: 225
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 567
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 873
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме и других лауреатах
Просмотров: 441
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 432
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 630
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 828
Фото
Все фото
5
5
8
4
13
&quot;Дети эмигрантов начали забывать язык&quot; - украинка выпустила детскую книгу о путешествиях
"Дети эмигрантов начали забывать язык" - украинка выпустила детскую книгу о путешествиях
Чтобы говорить на одном языке - в правительстве взялись за толкование слов
Чтобы говорить на одном языке - в правительстве взялись за толкование слов
Ирій, проєкт, мітологія и віцепрем&#039;єр – обсудили редакцию нового правописания
Ирій, проєкт, мітологія и віцепрем'єр – обсудили редакцию нового правописания
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Президента просят объявить Год утверждения государственного языка
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Столичный перевозчик обслуживает пассажиров на украинском языке
Видео
Все видео
Украина там, где говорят на украинском - Креминь
Украина там, где говорят на украинском - Креминь
Нардеп рассказал о перспективах региональных языков
Нардеп рассказал о перспективах региональных языков
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Адаптация будет длиться 2-3 года: как будут внедрять новое правописание
Винник, Сумская и Скрипка снялись в ролике в поддержку языка
Винник, Сумская и Скрипка снялись в ролике в поддержку языка
Предлагают штрафовать за русский контент - как готовятся принимать языковой закон
Предлагают штрафовать за русский контент - как готовятся принимать языковой закон
Интервью
1/5
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 873
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 828
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1926
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1224
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 15:39

Нужны ли украинские школы эмигрантам в Польше

  Комментировать
Нужны ли украинские школы эмигрантам в Польше
Киев должен поддержать инициативу Польши относительно школ, если речь идет именно об украинских школах Фото: za-kordon.in.ua

Украинцев в Польше считают за мигрантов, а не за национальное меньшинство. Поэтому власть не занимается соблюдением международного права на образование на родном языке. Польские дипломаты убеждены, что этим должен заниматься Киев.

"Должны рассмотреть этот запрос. Польша финансирует несколько школ в которых обучают на украинском языке. Но при том количестве украинцев, которое находится в Польше, этого мало. Если поляки дают сигнал о финансировании Киевом школ, то стоит включаться в эти процессы. Должны быть заинтересованы в том, чтобы дети украинцев учились на украинском языке, в проукраинском духе, чтобы исторически-культурный цикл не был искажен политическими взглядами. Если же этого не будет, то не должны иметь к инициативе никакого отношения", - говорит Gazeta.ua основатель общественной инициативы "И так поймут!" Роман Матис.

Запрос на украиноязычные школы не велик.

"Возможно, это из-за того, что эмигрируют или выезжают на работу преимущественно граждане, которые жили в центральных и восточных регионах. Они быстро интегрируются в русскоязычную среду. За рубежом существует огромный тренд к смешиванию постсоветской массы в единое целое, и в основном оно русскоязычное. В Польше можно найти очень много водителей, например Uber, с подозрительными не польскими именами, но и не украинскими - Евгений, Валера. Там люди варятся в общем котле и часто теряют идентичность", - отмечает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дети эмигрантов начали забывать язык" - украинка выпустила детскую книгу о путешествиях

В Польше не навязывают полонизацию, демонстрируя свое превосходство. Это свойственно лишь небольшим группам.

"Попав в Польшу, в места концентрации украинцев, язык можно слышать часто. С этим даже меньшая проблема, чем в некоторых регионах Украины. В Польше бизнес с радостью начинает общаться с потенциальным работником на украинском языке. Украинское правительство должно заняться сначала образованием в Украине. Сделать его качественным", - добавляет Роман Матис.

В шведском Гетеборге украинский язык стал школьным предметом. Заинтересованные должны обратиться в школу, где учится ребенок, и написать соответствующее заявление.

Для того, чтобы в Гетеборге появился украинский язык в школах, нужно минимум пять заявлений от родителей на коммуну. Родной язык является одним из факультативных школьных предметов, за который дети получают оценки.

Более подробную информацию можно получить на сайте Språkcentrum Göteborg.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нужны ли украинские школы эмигрантам в Польше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Облетел Землю 128 раз: состоялось путешествие первого космического туриста

Выпустили первый компакт-диск

Стартовало строительство космодрома

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 9423
(PR)
(PR) Просмотров: 5877
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 4500
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 4257
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
Гороскоп на 27 апреля: для кого наступает благоприятный период
 Просмотров: 3807
Мова завтра
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
 Просмотров: 486
В правительстве определились, что делать с крымскотатарским языком
В правительстве определились, что делать с крымскотатарским языком Просмотров: 189
Какие задания будут на экзамене по украинскому языку для госслужащих
Какие задания будут на экзамене по украинскому языку для госслужащих Просмотров: 378
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
 Просмотров: 387
В Украине начнут переводить язык на латиницу
В Украине начнут переводить язык на латиницу Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
1
Взрыв склада боеприпасов в Чехии был частью операции ГРУ против Украины - СМИ
1
Минобороны Украины снова включило в Гособоронзаказ самоходные гаубицы "Дана": "Слуги народа" поддерживают странную сделку
Голосов: 516
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть