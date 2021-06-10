Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке

Изменения закона о высшем образовании не нужены, потому что большинство иностранных студентов не знают русский. Фото: pexels.com

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал депутатам принять законопроект о возможности обучения иностранцев в вузах на русском языке.

"Этот законопроект уже вносился в прошлом году, но был провален. Несмотря на благородное название "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства", его цель проста. Это введение русского как языка преподавания для иностранных студентов. В этом нет никакой необходимости. В украинских вузах около 90 процентов студентов-иностранцев происходят не с постсоветского пространства. Для 10 процентов вряд ли русский остался языком общения. Мало кто им хорошо владеет", - сказал Gazeta.ua народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

В чем угроза законопроекта?

Он продолжает удерживать Украину в российском информационном поле. Создает искусственное положение, в котором русский остается языком науки, общения между иностранцами. Он вызывает дальнейшую русификацию Украины и сдерживания реализации норм закона об украинском языке как государственном. На этот раз они решили атаковать не профильный закон, а зашли через изменения в закон о высшем образовании. Мне жаль, что комитет в очередной раз поддержал эти ненужные и вредные изменения. Надеюсь, что в парламенте, как и прошлый раз, не найдется достаточно голосов, чтобы проект превратился в закон.

Что нужно сделать, чтобы законопроект не приняли?

Нужна четкая и громкая позиция общественности о недопустимости принятия таких законов. На заседании комитета одним из аргументов лоббистов законопроекта было то, что у нас ректоры университетов говорят о невозможности работать с иностранными студентами без русского языка. Я считаю это манипуляцией. Чтобы ей противостоять, нужно представить других ректоров, научных работников, преподавателей, которые понимают опасность возвращения русификации в высшем образовании.

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Как вы оцениваете возможность его принятия?

К сожалению, в этом парламенте все возможно. Полностью отвергать это не можем. Сейчас в Раде большинство депутатов абсолютно безразличны к вопросам языка, культуры, национальной идентичности. Возможно, под давлением депутатов от оппозиции они не будут голосовать за всякие глупости. Особенно, если присоединится улица. Это уже 15-я или 16-я попытка внести изменения в функционирование языкового закона.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендует парламенту принять законопроект, которым хотят разрешить обучение иностранцев в вузах на русском языке. Законопроект № 3717 "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства" инициировали 12 членов фракции "Слуга народа" и один из группы "Партия "За будущее".