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Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона

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Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно соответствия языкового закона Конституции Фото: ccu.gov.ua

Конституционный суд Украины 6 июля продолжит рассмотрение обращения о соответствии закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" Конституции. Заседание должно начаться в 10:00. Обращение поступило в июне 2019-го с подписями 51 народного депутата, в основном из фракции "Оппозиционный блок".

"В нынешних политических обстоятельствах можно утверждать, что опасность отмены закона о государственном языке судом меньшая, чем в прошлом году. Конституционный суд в какой-то мере зависит от власти, но в рамках разумного. Там сидят судьи высокой квалификации, с большим опытом. Должны встать на сторону языкового закона ", - рассказал Gazeta.ua член координационного совета по защите украинского языка и культуры Алексей Кляшторный.

Считает, что более опасен для языка сейчас президент Владимир Зеленский и его окружение.

"Члены партии "Слуга народа" создали законопроекты об отсрочке нормы языкового закона о показе на телевидении фильмов только на украинском языке или с дубляжом. Этим занимается председатель гуманитарного комитета Никита Потураев - политик, который согласился обслуживать интересы Москвы. Зеленский безусловно об этом знает, но все, что происходит, соответствует его интересам, ибо получает взятки от Путина, продавая продукцию студии "95 квартал" на московский рынок", - утверждает член координационного совета.

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В субботу, 10 июля, в 19:00 под офисом президента состоится пикет.

"Планируем прорвать информационную блокаду, чтобы больше украинцев узнало о нападениях "слуг" на украинский язык, потому что это не афишируют. Они хотят на последней пленарной неделе внести ряд изменений, чтобы выбить ряд ключевых положений о языке. Если бы Зеленский чувствовал, что это не популярно в обществе и нанесет серьезный вред его рейтингу, то на это бы не решился", - считает Алексей Кляшторный.

16 июля 2021 года должна заработать норма языкового закона, обязывающая украинские телеканалы демонстрировать фильмы и сериалы на государственном языке. В Верховной Раде захотели отложить действие этой нормы на неопределенный срок из-за карантина. В повестку дня парламента внесли законопроекты 5554 и 5554-1. За них проголосовали 227 депутатов.

Перед тем, председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил с помощью законопроекта №4107 вывести из-под действия языкового закона все, что касается языка на телевидении. А образовательный комитет Верховной Рады поддержал законопроект 12 членов фракции "Слуга народа" и депутата от партии "За будущее" Сергея Минько №3717, которым снова хотят разрешить иностранцам учиться на русском языке в вузах. Говорят о трудностях в работе со студентами без русского языка.

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Дата
05
июля

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