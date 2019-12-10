Когда будут штрафовать за нарушение закона о государственном языке

Языковой омбудсмен отметила, что украинский язык является инструментом привлечения гражданина к обществу - это возможность поступить в университет, попасть на государственную службу, служить в украинской армии Фото: Уніан

Штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного начнут действовать через 2-3 года

"Система штрафов не начинает действовать завтра. В законе эти штрафы отсрочены на 2-3 года. Это означает, что закон дает нам время подготовиться к имплементации на практике", - сказала уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, пишет Еспресо.TV.

Нарушение закона не предусматривает уголовное наказание.

"Уголовной ответственности за нарушение закона о государственном языке нет. Предусмотрена административная ответственность. Это штрафы разного уровня, на сегодняшний день - от 200 до 700 необлагаемых минимумов, это 9800-11900 грн. условно. Надо следить за курсом", - сказала Монахова.

Уполномоченная по защите государственного языка отметила, что основная задача закона - обеспечить права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке.

"Если человек встает перед государством как гражданин и обращается к государству "защити меня","научи меня", "дай мне работу", то государство требует использования государственного языка", - сказала Монахова.

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Языковой омбудсмен отметила, что украинский язык является инструментом привлечения гражданина к обществу - это возможность поступить в университет, попасть на государственную службу, служить в украинской армии.

25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Офис Совета Европы в Украине обнародовал выводы Венецианской комиссии относительно украинского языкового закона.