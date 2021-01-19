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вторник, 19 января 2021 16:12

Как поддержать русскоязычных, которые переходят на украинский

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Как поддержать русскоязычных, которые переходят на украинский
Украиноязычные должны поддержать русскоязычных, которые будут переходить на украинский язык общения Фото: city-izyum.gov.ua

Соучредитель гражданской платформы "Нова країна" Валерий Пекар призвал поддержать русскоязычных граждан, которые будут переходить на украинский язык, и не давить на них.

"Пожалуйста, будьте мягкие! Будьте вежливые и толерантные! На ваших глазах и перед вашими ушами десятки тысяч людей будут переходить на украинскую речь. Пожалуйста, помогите им и не сломайте этот переход. Будьте терпеливы к ошибкам, помогайте их исправлять мягко и ласково или делайте вид, что не заметили, поощряйте и хвалите, возможно, заодно научимся говорить друг другу приятные вещи, ведь этого не хватает в украинской культуре общения", - отметил общественный деятель в Facebook.

Валерий Пекар советует не делать жестких замечаний при ошибках, прощать русизмы и суржик.

"Приветствуйте их как братьев и сестер, которые долго были далеко и наконец-то вернулись домой. Не ругайте тех, кто еще не решился на переход, чтобы не отбить у них охоту. Вы будете вознаграждены не только звуками и знаками украинского языка, которых будет больше вокруг вас, но и увеличением толерантности культуры нашего ежедневного бытия", - добавляет Пекар.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что в случае нарушения нормы об обслуживании на украинском языке стоит попробовать самостоятельно решить ситуацию. Нужно попросить работника перейти на государственный. Если же в этом отказали, то необходимо обратиться на горячую линию администрации заведения. В случае отказа необходимо зафиксировать этот факт и составить жалобу.

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