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вторник, 12 января 2021 17:58

Что делать, если вас отказываются обслуживать на украинском

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Что делать, если вас отказываются обслуживать на украинском
Обратитесь на "горячую линию" заведения. Фото: pixabay.com

В случае нарушения языкового закона об обслуживании на украинском языке стоит попробовать самостоятельно решить ситуацию.

Надо попросить работника перейти на государственный язык, рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

Если же в этом отказали, то необходимо обратиться на "горячую линию" администрации учреждения.

"В случае отказа или не обеспечение предоставления информации/услуг на государственном языке необходимо зафиксировать этот факт с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев и данные предприятия - название, местонахождение, контакты субъекта", - говорится в сообщении.

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Жалобу можно подать к Уполномоченному по почтовому адресу 01001, г.. Киев, переул. Музейный, 12, электронный адрес [email protected] или заполнить форму на сайте.

В письме следует указать фамилию, имя, отчество, место жительства, изложить суть жалобы со всеми подробностями.

Обязательно укажите дату и поставьте подпись. Если письмо планируете отправить по электронной почте, то подписывать заявление не обязательно. Укажите, как можно с вами связаться.

"Жалобы подаются Уполномоченному в течение 6 месяцев со дня обнаружения заявителем нарушения", - написал Уполномоченный.

С 16 января 2021-го вступает в силу языковой закон. Согласно ему вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык.

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Дата
12
января

За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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