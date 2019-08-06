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вторник, 06 августа 2019 15:04

Как будут распространять украинский язык - опубликовали стратегию

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Как будут распространять украинский язык - опубликовали стратегию
Фото: УНІАНОпубликовали стратегию языковой политики Украины до 2030 года. Фото: УНИАН

Правительство одобрило Стратегию популяризации украинского языка до 2030-го "Сильный язык - успешное государство".

Стратегия определяет цели и основные задачи государственной языковой политики, сообщает "Правительственный портал".

Реализация стратегии будет осуществляться в 3 этапа.

В 2019-2020-х приоритетным направлением будет изучение текущего состояния сферы применения государственного языка.

В 2021-2025-х государство будет увеличивать коммуникативный и демографический потенциал украинского языка, формировать целостный украиноязычный информационно-культурный простор.

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На третьем этапе в 2026-2030-х приоритетным направлением реализации стратегии будет повышение общей языковой культуры населения.

Стратегию будут внедрять через информационно-разъяснительные кампании среди населения о важности использования украинского языка в повседневной жизни, публичной и частной сферах, актуальность ее изучения и использования.

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Теперь украинский язык является обязательным во всех сферах общественной жизни. Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком. Для тех, кто его плохо знает, откроют во всех городах бесплатные языковые курсы.

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06
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