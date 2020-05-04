Изменят правила сдачи экзамена на знание государственного языка

Экзамен можно будет сдать дистанционно. Фото: УГП

Правительство обнародовало проект постановления "Об утверждении Порядка проведения экзамена на уровень владения государственным языком".

Автоматически сертификат о владении украинским языком может получить лицо, имеющее ученую степень не ниже доктора философии (кандидата наук) по специальности "Украинский язык".

Перед сдачей экзамена нужно зарегистрироваться на сайте Комиссии, создать личный электронный кабинет и подать электронное заявление.

Через личный электронный кабинет будет проходить полное сопровождение процесса сдачи экзаменов, сообщение результатов и получение электронной версии государственного сертификата.

Письменная часть экзамена состоит из 2 этапов. Сначала соискатель будет выполнять тесты, в том числе в электронном формате. Затем идет написание текста в соответствии с заданной темой и целью общения. Письменная часть экзамена составляет 60 мин.

Устная часть экзамена для каждого претендента будет составлять до 30 мин. Не менее 10 мин. предусмотрено на подготовку ответа.

Первый этап устной части - монологическое высказывание на тему, заданную в билете или в электронном варианте задачи. Второй этап - собеседование с одним из членов экзаменационной комиссии в присутствии не менее 2 других членов комиссии.

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Государственный сертификат будет иметь неограниченный срок действия. Лицо может повторно сдавать экзамен любое количество раз, но не чаще чем один раз в 4 месяца.

С проектом можно ознакомиться по ссылке.

Языковой закон предусматривает штрафы для чиновников, которые публично отказались общаться на украинском. Чиновник обязан выступать или давать комментарии на государственном языке.