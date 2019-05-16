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четверг, 16 мая 2019 12:29

Языковой закон предусматривает наказание и поэтому будет действовать - эксперт

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Языковой закон предусматривает наказание и поэтому будет действовать - эксперт
Алексей Кляшторный: "Закон "О функционировании украинского языка как государственного "нужен, чтобы юридически защитить права и интересы украинского языка" Фото: Facebook.

Закон "О функционировании украинского языка как государственного" нужен, чтобы юридически защитить права и интересы украинского языка. Об этом Gazeta.ua рассказал директор "Фонда обороны Украины" Алексей Кляшторный.

"Потребность в принятии закона о языке стала насущной в тот момент, когда экс-президент Виктор Янукович сбежал в Россию. При нем 2012-м приняли скандальный закон "Об основах государственной языковой политики" Колесниченко-Кивалова. Он оставлял украинскому языку статус государственного, но вместе с тем предоставил русскому и другим языкам приоритеты. И лишал украинский язык юридической защиты.

К тому времени в Украине действовал закон 1989 года "О языках в Украинской ССР". Его не было необходимости пересматривать или менять. А некоторые его пункты были значительно жестче, чем в новом языковом законе. К примеру, телевещание предусматривало 100 процентов квоты украинскому языку. Конечно, их никто не соблюдал, потому что не было юридического документа, который бы контролировал и регулировал такие нарушения. В новом законе о языке все это уже предусмотрено".

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Кляшторный считает, что принятие языкового закона задерживали из-за неофициального противодействие политических сил.

"В том числе, и из-за Порошенко. Он не планировал принимать закон о языке к выборам, понимая, что это могло бы повлиять на его рейтинг среди русскоязычного населения. Депутаты БПП всячески "бастовали" заседания Рады, упорно не голосовали, не приходили на работу. А сейчас, несмотря на то, что основная поддержка Порошенко - украиноязычная - его приняли".

Противников закона "О функционировании украинского языка как государственного" не так много, как об этом говорят прокремлевские агенты.

"К ним мы можем отнести только тех, кто действительно украинского не знает. Или 12 процентов избирателей, отдавших свои голоса за кандидатов от Оппоблока на президентских выборах. Всем остальным просто нужно сделать усилие над собой и наконец выучить украинский.

Это нормально, что мы никогда не получим 100-процентного консенсуса в законе о языке. Чтобы его иметь, нужен тоталитаризм, как в России. Украина же выбрала другой путь. Демонстраций по поводу языкового закона было множество. Протестов - ни одного", - добавил Алексей Кляшторный.

Директор Европейского центра по вопросам меньшинств Тове Хансен Маллой рассказала, что языковой закон Украины соответствует международным стандартам.

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