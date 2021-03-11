Английский язык не спасет от российской пропаганды

Изучение английского языка должно быть в интересах самих граждан. Фото: pexels.com

Объявление английского языка обязательным для изучения не спасет украинцев от влияния России.

"Масштабное изучение английского языка - это однозначный плюс. Я этого не отрицаю. Он является самым распространенным языком международного общения. Это язык международного бизнеса. В таком контексте знать английский хорошо. Но это точно не решит проблему российской пропаганды на территории Украины. Во-первых, Россия неплохо справляется с пропагандой на английском языке там, где его понимают. Во-вторых, такая формулировка вопроса рискует привести к тому, что те люди, которые не хотят учить украинский язык, так и не выучат его. Будут стоять на позициях, что язык их личного общения - русский. А в других случаях будут пользоваться английским", - - рассказал основатель общественной инициативы "И так поймут!" Роман Матис корреспонденту Gazeta.ua.

По мнению Матиса, секретарь СНБО Алексей Данилов на форуме "Украина 30. Культура, медиа, туризм" не хотел сказать, что английский язык должен вытеснить русский. Оппоненты внедрения украинского языка часто говорят, что вместо него лучше учить английский. Что он полезнее. Поэтому с такими заявлениями нужно быть осторожным.

"Я считаю, что это попытка расставить правильные акценты в борьбе с Медведчуком. Попытка оттянуть часть электората, который не видит перспектив в других политических силах. Он мигрирует в сторону ОПЗЖ, но с радостью поменял бы ее на что-то с "более человеческим лицом". Подобные заявления - это часть такой игры. Я не думаю, что они приведут к введению второго обязательного языка. Нынешнее дело номер один в языковом плане - закон о национальных меньшинствах. Пусть депутаты работают в этом направлении. И тогда у нас конфликтов меньше будет с нашими соседями. Мы им сможем закрывать рот, демонстрируя работающий адекватный закон", - сказал Роман Матис.

Как вы оцениваете уровень знания украинцами английского языка?

Молодое поколение знает лучше английский. Городское молодое поколение знает лучше, чем сельское. Бизнес-среда знает лучше, чем любая другая. Тренд к знанию английского языка растет с каждым годом. Украинцы понимают, что владение английским даст им большие перспективы в реализации себя, как профессионала. Я об этом подумал много лет назад. Детей сразу отправил в лингвистическую гимназию. Они там 11 классов учили английский, немецкий. Знание языков дает преимущества. Владение информацией, коммуникациями - это то, что движет наш мир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На каком языке украинцы больше всего общаются дома - свежее исследование

Должно ли государство поддерживать изучение украинцами английского языка?

Государство должно заниматься теми вещами, которыми в мире нет оснований заниматься больше никому. Украинское государство должно заботиться украинским языком, культурой, историей. Это то, что наше, что должно быть интересно нам. Это то, что мы должны развивать, чем должны заниматься. А у других государств есть точно такая же функция относительно своих инструментов государственности. Английский язык - это инструмент конкурентной борьбы на рынке труда. Такие вещи должны быть интересом непосредственно каждого человека самостоятельно. Государство не должно тратить средства на это. Впрочем, такая возможность на базовом уровне уже обеспечена. В любой школе Украины есть возможность изучать английский. Насколько ты будешь качественно это делать - зависит от тебя.

В гибридной войне с российским агрессором Украине следует активнее использовать английский язык. "Английский язык должен быть обязательно 2-м языке в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых сегодня страдаем со стороны РФ. Когда удастся настроить общество на англоязычные издания, тогда вопрос, который стоит на повестке дня - лингвистическая война, которую ведет Россия, - может постепенно исчезнуть", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.