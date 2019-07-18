Начал действовать языковой закон

16 июля вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне каждый гражданин Украины должен владеть государственным языком и он становится обязательным во всех сферах общественной жизни.

- Мы получили законное право по всей территории страны на информацию и услуги на государственном языке, - говорит организатор бесплатных курсов "Є-Мова" Анастасия Розлуцкая, 33 года. - Этот закон был очень нужен. Над ним работали лучшие языковеды и общественные деятели.

Документ охватывает все сферы общественной жизни и устанавливает ответственность за нарушение.

- С вступлением в силу языкового закона, этим вопросом больше не будут спекулировать и не будут поднимать перед выборами. Никто не будет рассказывать о региональных языках, - говорит Розлуцкая. - Какова бы ни была власть, она не посмеет отменить этот закон. Теперь президент не должен вмешиваться в вопрос языковой политики, потому что он уже решен законом.

Документ важен не только потому, что мы его так долго и мучительно принимали. Язык объединяет. Все социологические исследования показывают, что языковой проблемы в Украине нет. Более 60 процентов считают, что государственный язык должен быть один. Абсолютное большинство его знают, но часть людей не имеют навыков использовать. Для этого нужно общаться. Это можно делать на бесплатных курсах, которые государство будет открывать. Выделение финансирования для таких мероприятий - ценное достижение закона.

Теперь наши филологи получат возможность заняться упорядочением новой терминологии, потому что украинский должен соответствовать современным вызовам. Во многих сферах сейчас пользуемся заимствованными словами. Хочется, чтобы украинцы создали свои аналоги, имели не только "вподобайку" вместо "лайка".

Розлуцкая жалеет, что закон не заставляет всех депутатов выступать на украинском. Конституционный суд вынес постановление, которое запретило устанавливать дополнительные обязательства для них. Недостатком считает отсутствие полной украинизации национального телевидения. Предполагает, что это сделают позже.

- С сегодняшнего дня все заседания органов государственной власти должны вести на украинском. На нем же должны предоставлять всю информацию в транспорте и вести предвыборную агитацию, - рассказывает соавтор закона, активист общественного движения "Отпор" 39-летний Сергей Оснач. - К октябрю должны назначить уполномоченного по защите украинского языка и собрать Национальную комиссию по стандартам украинского языка. С апреля 2020 начнут принимать жалобы от граждан и назначать предупреждение за нарушение закона. Другие нормы вступят в силу позже. Штрафовать начнут через три года. У всех будет время изучить язык.

Обращает внимание, что закон - не панацея. Чтобы его выполняли, необходима бдительность со стороны государственного аппарата.

- Видим тревожные сигналы от действующей власти, - продолжает Оснач. - У Зеленского говорят о пересмотре закона и введении регионального языка на востоке страны. Руководитель президентской партии Дмитрий Разумков принципиально говорит только на русском. У многих есть сомнения, что власть будет следить за исполнением закона. Но общественность должна делать это.

Каждый может внести вклад в возрождение украинского языка. Даже если кому-то сложно говорить на украинском в повседневной жизни, то можно покупать украинские книги и смотреть фильмы.

Закон не обязывает никого в личной жизни использовать украинский, но полезно делать это по доброй воле.

Эффективность языкового закона также зависит от результатов парламентских выборов. Несколько процентов в сторону его сторонников или противников имеют значение.

Что бы ни говорили по телевизору, украинцы поддерживают единственный государственный язык. В свое время были жалобы на закон об обязательном дублировании фильмов на украинский, но потом увидели, что они совсем не вредные. Такие же обвинения были против квот на радио. Большинство приветствует украинский в эфире. Так же будет и с языковым законом, надо только дать ему заработать и не вставлять палки в колеса.