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четверг, 14 мая 2020 07:40

"Этот документ писался для украинцев, которые хотят иметь свое государство"

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— Закон наконец начал защищать украинский язык. Мы увидели это по рекламе, вывескам, выступлениям публичных лиц. При Министерстве образования создали комиссию по стандартам языка, — говорит народный депутат 51-летний Николай Княжицкий. — Более 70-80 процентов людей приветствовали закон. Соцопросы в течение последнего года подтвердили, что большинство граждан — украиноязычные. Кто пользуется русским, отдают своих детей в украинские школы, смотрят украинские фильмы, читают украинскую литературу.

Языкового закона боялись политики, которые на нем спекулировали. Не поддерживался он за пределами нашей страны — Кремлем. Путин прямо говорил: "Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык". Поэтому пророссийские политики постоянно распространяли ложь о языковом законе и продолжают это делать.

25 апреля 2020-го прошел год с момента принятия Верховной Радой во втором чтении Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Перед тем депутаты рассмотрели 2082 поправки. Президент Петр Порошенко подписал документ 15 мая, в силу он вступил через два месяца. Установил единственным государственным языком украинский. Им должен владеть каждый гражданин и пользоваться во всех сферах публичной жизни.

Закон предусматривал создание Национальной комиссии по стандартам государственного языка и введение должности уполномоченного по защите государственного языка.

— К сожалению, правительство не запустило предусмотренные законом секретариат уполномоченного по защите государственного языка и центры его изучения в регионах, где им плохо владеют. Это саботаж, — говорит Николай Княжицкий. — Но общественные активисты постоянно напоминают об этих проектах и готовятся к их постепенному воплощению. Потому что кабинеты министров меняются, и когда-то придет действительно украинское демократическое правительство, которое возьмется за выполнение языкового закона.

Сейчас документ под угрозой, потому что власть по своей сути — неукраинская и часто инициирует попытки отменить закон.

— Это действия депутата Бужанского (нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский зарегистрировал законопроект об отмене языкового закона в декабре 2019-го. — ГПУ). Это попытки разрешить преподавать на иностранных в высшем образовании, манипуляции с иновещанием, которые на самом деле предусматривают запуск русскоязычных каналов, — продолжает Николай Княжицкий. — Проукраинские политические силы делают все, чтобы закон устоял. Я убежден, что это удастся. Важна и позиция общественных активистов и медиа. Этот документ писался для украинцев, которые хотят иметь свое государство, в котором их права будут защищены. Должны заботиться и о правах национальных меньшинств. Но это невозможно, если не защитим украинский язык.

Языковед 86-летний Иван Ющук обращает внимание, что от принятия Конституции Украины в 1996-ом до прошлого года власть ничего не делала, чтобы выполнить статью 10: "Государство обеспечивает всестороннее развитие функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины". Поэтому языковой закон очень тяжело принимался.

— Как бы его не оценивали, после принятия — все обязаны выполнять. Иначе будет анархия. И каждое государство это осознает, — говорит Иван Ющук. — Разве во Франции лучшие земли, климат или люди? Да нет. Но там еще в 1539 году издали ордонанс — по которому все государственные службы должны использовать только французский язык. И это объединило нацию. По тамошним законам, кто сторонится собственного языка - несет ответственность. В Украине наоборот, из уст высокопоставленных лиц звучит "какая разница". Для защиты достояния должны быть элиты, ответственные за будущее. Наше выживание зависит от того, объединимся ли мы. А язык — объединяет. Это поняли в Италии в 1861 году. Там на итальянском разговаривали из 25 миллионов только 600 тысяч человек. Правительство взялось за распространение языка. То же самое в Польше и России. И это должно быть в Украине.

Языковой закон изменил сознание людей.

— Важно, если люди начинают понимать — мы — отдельное государство, а не колония соседней империи. Это влияет на обороноспособность страны, общественную жизнь и духовное развитие. Начинаем возвращаться к своему. В магазинах большинство продавцов уже говорят на украинском. Он зазвучал в транспорте, на радио и телевидении. В Верховной Раде выступают только на украинском, это важно. Потому что когда парламент только собрался, были попытки перейти на "общепонятный". Это прекратили в соответствии с законом.

Но многие нормы не выполняют.

- До 16 января 2020 года правительство должно было утвердить государственную программу содействия овладению государственным языком, - продолжает. — Прописать порядок контроля за применением государственного языка органами власти и местного самоуправления. Нужно было подготовить и подать на рассмотрение парламента проект закона о реализации прав коренных народов и национальных меньшинств. Ничего не сделано.

С нарушением сроков назначили уполномоченного по защите языка Татьяну Монахову. Не дали помещение и финансирование.

— Теперь удобно ссылаться на пандемию коронавируса, но это могли сделать до карантина, — говорит Иван Ющук. — Расход средств на язык — не второстепенное. Некоторые чиновники-проходимцы имеют миллионные оклады в месяц, их не считают растратой госбюджета. Это делается специально, чтобы украинцы не стали нацией и были разобщены. Должны давить на чиновников, быть активными. Напоминать, что живем в государстве украинцев.

Автор: Михаил ТАНАСИЙЧУК
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