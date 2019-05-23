"Цеплялись в метро или магазине, спрашивали – не из Львова ли я. Почему так говорю"

- Дома всегда общались на суржике. Родители родом из Черниговщины, поэтому просматривался тамошний диалект. Но за пределами дома говорила по-русски. Тогда давила общая атмосфера в школе, - рассказывает 32-летняя Татьяна Швыдченко из Киева, работает в Институте украиноведения. - Училась в обычном заведении в спальном районе столицы. Украиноязычность осуждалась. Именно поэтому большинство детей не воспринимали украинский. Учителя уроки проводили на государственном, но в перерывах общались на русском.

После школы поступила на исторический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

- Появилось много украиноязычных друзей. Они меня тогда удивляли, не привыкла находиться в таком окружении. Изучение истории изменило мое мировоззрение. Поняла, что язык - это маркер идентичности народа и надо сознательно на него переходить, - продолжает. - Это было нелегко и происходило в несколько этапов. Язык я знала, однако запас слов был критически бедным. Для начала хотела научиться разговаривать на украинском, не переводя в голове слова с русского.

Боялась говорить медленно. Чтобы не сложилось впечатление, будто я умственно отсталая. Сложно было даже в быту, мешал определенный психологический барьер. Тогда не было никаких курсов или хороших пособий для совершенствования знания языков. Мне помогали качественные переводы книг и фильмов. Вдохновляли авторитетные для меня люди, которые общались на украинском - преподаватели в университете, новые друзья. Хотела быть похожей на них. Главное - четко понимать, почему стоит говорить на украинском и не стесняться этого. Сейчас существует множество программ изучения языков, есть даже бесплатные, работающие в режиме онлайн. Поэтому совершенствоваться нетрудно.

Многие люди не воспринимали желание женщины говорить на государственном языке и просили перейти на русский.

- Это происходило в начале 2000-х. Украинский считали немодным. Знакомые удивлялись моему решению. Спрашивали, могу ли я нормально общаться, надолго ли у меня такое желание, - говорит Швыдченко. - Были и агрессивно настроенные к украиноязычным. Цеплялись в метро или магазине, спрашивали - не из Львова ли я. Почему так говорю. Это обижало, раздражало. Сначала пыталась игнорировать таких лиц, избегала конфликтов. Когда уже утвердилась в своей украиноязычности, аргументами начала доказывать правоту. Говорила, что мы обязаны уважать государственный язык.

Ранее работала в Министерстве молодежи и спорта. Обзванивала представителей разных регионов. Из Донбасса, Одесчины, Крыма отказывались говорить на украинском. Требовали другого собеседника.

- Впоследствии Киев стал более лоялен, я начала чувствовать уважение к своей позиции, - говорит Татьяна Швыдченко. - Пробовали говорить, как я. Приятно вспоминать, что есть люди, которых я вдохновила. Среди них - мои родители и подруга. Они пытаются говорить литературным языком. В разговоре не подстраиваются под русскоязычных, а наоборот.

Самая большая проблема в том, что люди не понимают - зачем надо говорить на украинском языке. В последнее время Киев заметно украинизировался и стал толерантен к своему языку. Однако есть города, где стихийно все затоплено русификацией. Народ живет в российском информационном поле и не понимает, зачем нужен украинский язык. Должна быть внутренняя уверенность, что это нужно тебе, твоим детям, государству. Им, видимо, надо напоминать угрозы Путина о защите "русского мира" в Украине.

Важно осознать, что защищать свою страну - это не только помогать военным или вести активную общественную деятельность. Общаясь на родном языке, укрепляем позиции страны. Это иммунитет нации и барьер от внешних воздействий. Ярким примером становится Беларусь. Там на белорусском говорят лишь 7 процентов граждан. Меня это очень расстроило. Народу без идентичности грозит потеря государственности.