Заплатили пять тысяч гривен

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 351
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского паралментаризма - Терен
Просмотров: 540
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 720
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 855
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2412
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1197
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2907
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1413
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2943
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Игрушку по детскому рисунку сошьют за 350 гривен
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4743
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30933
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 306
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 06:25

Заплатили пять тысяч гривен

  Комментировать

28-летняя Оксана из Львова будет водить сына 2-летнего Артема в детсад по соседству с домом. По электронной очереди ребенок туда не попал. Договорилась с руководством дошкольного учреждения за взятку.

- Раньше почти в каждом садике была своя такса. Теперь с этим труднее, надо искать общих знакомых с руководством, — рассказывает. Просит не писать фамилию. — Мы поздно зарегистрировали ребенка в очереди. В садике, который рядом с домом, сын был под номером 103. А в группу раннего развития набирали 25 детей. Понимали, что шансы — нулевые. Было еще восемь вариантов в нашем микрорайоне — никуда малого не брали. Муж решил договариваться за деньги. Слышали, за место платят 300-500 долларов. Соседка познакомила с женщиной, которая работает няней. Она завела к заведующей. Та на бумажке написала, что место стоит пять тысяч гривен. Были приятно поражены, потому что готовились к большей сумме. Заведующая сказала, что сможет нас принять в ноябре. Но уже в августе позвонила, чтобы проходили медосмотр. Нашлось место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заплатили пять тысяч гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 45351
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 21457
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 20907
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 17110
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 14247
Деньги
Не всем хватало кроватей
Не всем хватало кроватей Просмотров: 9
В декрет ходят на четыре месте
В декрет ходят на четыре месте Просмотров: 18
Литр молока стоит 100 гривен
Литр молока стоит 100 гривен Просмотров: 2430
"Ищут работников на "белую" зарплату, желающих немного"
"Ищут работников на "белую" зарплату, желающих немного" Просмотров: 720
"Дом проектировали для комфортного проживания"
"Дом проектировали для комфортного проживания" Просмотров: 117
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1037
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua