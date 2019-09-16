Заплатили пять тысяч гривен

28-летняя Оксана из Львова будет водить сына 2-летнего Артема в детсад по соседству с домом. По электронной очереди ребенок туда не попал. Договорилась с руководством дошкольного учреждения за взятку.

- Раньше почти в каждом садике была своя такса. Теперь с этим труднее, надо искать общих знакомых с руководством, — рассказывает. Просит не писать фамилию. — Мы поздно зарегистрировали ребенка в очереди. В садике, который рядом с домом, сын был под номером 103. А в группу раннего развития набирали 25 детей. Понимали, что шансы — нулевые. Было еще восемь вариантов в нашем микрорайоне — никуда малого не брали. Муж решил договариваться за деньги. Слышали, за место платят 300-500 долларов. Соседка познакомила с женщиной, которая работает няней. Она завела к заведующей. Та на бумажке написала, что место стоит пять тысяч гривен. Были приятно поражены, потому что готовились к большей сумме. Заведующая сказала, что сможет нас принять в ноябре. Но уже в августе позвонила, чтобы проходили медосмотр. Нашлось место.