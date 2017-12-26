— На росписи новогодних шариков можно заработать от 5 тысяч гривен в месяц. Это сезонная подработка. Украшения покупают в течение декабря и еще немного после Нового года, — говорит 32-летняя Ксения Борисова из Полтавы.

— По специальности я художник. Продаю елочные украшения на ярмарках. За раз выставляю сотню шариков. Не расписываю стеклянные игрушки. Хочу делать украшения на века, чтобы люди могли передавать их своим детям, внукам. Поэтому за основу взяла пластик. Если таким шариком не играть в футбол, будет служить долго. Для старта нужны акриловые краски, грунтовки, кисти, салфетки и шарики. За самый скромный набор придется заплатить полторы-две тысячи гривен. Когда-то я работала на фарфоровом заводе, приходилось иметь дело с изделиями разных форм.

Шарики с простым рисунком продаю по 50 гривен, с более сложным — на 5 гривен дороже. Еще делаю подарочные наборы — по девять штук в картонной коробке. Стоят от 600 гривен.

Новогодние игрушки изготовляю на протяжении года в свободное время. За месяц не удается распродать весь товар. Но это хорошо. Всегда имею что подарить друзьям на Новый год. Дочка в этом году попросила себе розовый шарик с котами.