В Украине выросло количество проблемных кредитов, сообщили в Нацбанке. Общая сумма таких ссуд составила около 656 млрд грн.

Большинство кредитов выдали бизнесу. Долги физических лиц выросли за месяц на 3,6 млрд грн. Проблемными считают ссуды, по которым просрочили платеж более чем на 90 дней. Для банков-банкротов — больше 30 дней.

— Пять лет назад взяла кредит в четырех банках. Наибольшая сумма ссуды была 16 тысяч гривен, — рассказывает 47-летняя Татьяна Мирошник из Черкасс. — Еще 10 тысяч гривен одолжила у брата, 300 евро — у подруги. На эти деньги купила технику для химчистки ковров. Хотела открыть собственное дело. За год поняла, что бизнес в большом минусе. Заказов было мало. Я параллельно работала почтальоном. Получала 1800 гривен зарплаты. Закрыть все обязательные платежи по кредитам не могла. В банке, где одолжила 16 тысяч, имею сейчас долг 100 тысяч гривен. За каждый просроченный месяц насчитывали по 4 тысячи штрафов. Говорят, чтобы погасила сразу 30 тысяч гривен. Тогда не будут штрафовать. Но у меня нет таких денег. Постоянно звонят коллекторы, грозят судом. Не имею никакой собственности. Работаю продавцом, зарплата маленькая. Даже если будут судиться, с меня нечего взять. Очень сожалею, что попыталась начать собственный бизнес. Из-за долгов рассорилась с родственниками и друзьями.

— В долги влез, когда открыл пилораму. Хотел работать на себя. Десять лет назад одолжил в банке 10 тысяч гривен. Это были хорошие деньги на то время. А потом начался кризис, — говорит предприниматель Игорь Терещук, 37 лет. Живет в городе Калиновка на Виннитчине. — Вовремя вернуть кредит не смог. Набежали проценты, штрафы. Оформил новый, чтобы перекрыть предыдущей. Банк занес мою фамилию в черный список. Знакомые не хотят мне одалживать, я вовремя деньги не отдаю. В целом должен 280 тысяч гривен банку и кредитным союзам. Чтобы экономить, из арендованной квартиры переехал жить на пилораму. Дополнительно устроился резать доски на другое предприятие. Имею 500–700 гривен на день. Деньги откладываю. Ежемесячно нужно возвращать хотя бы 10 тысяч долга.

— Украинцы смогут пользоваться дешевыми кредитами, когда будет стабильный курс гривни, контролируемая инфляция. Когда будем иметь защищенные права инвесторов, эффективную судебную систему, — говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ.

— В Соединенных Штатах, Евросоюзе после кризиса 2008 года основное внимание уделили очистке банковской системы от проблемных кредитов. В Украине пошли другим путем. Банковскую систему очищали от самих банков. Ликвидировали более 100 финучреждений, но проблемы не исчезли.