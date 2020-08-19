В состоянии кризиса будем жить 10 лет

- Структура экономики Украины за 29 лет независимости стала значительно примитивнее. Приобрела сырьевой характер, хотя была промышленная, - говорит экономист Борис Кушнирук, 54 года.

- За почти три десятилетия существенно нарастили производительность труда в аграрном секторе. В экономике выросла доля торговли и услуг, что характерно для стран с рыночной экономикой. Развилась банковская структура, разрослась туристическая отрасль.

В чем преимущества и недостатки сырьевой экономики?

- В сырьевой продукции низкий уровень добавленной стоимости. Доход населения при такой экономике мизерный. Кроме того, сырьевая отрасль зависит от ситуации на внешних рынках. Если цены там растут, то средств в страну поступает больше. Если падают - меньше. Это влияет не только на доходы населения, а на поступление денег в бюджет, экспортную выручку, курс валют. Потому что это невозможно контролировать. Поэтому преимуществ от сырьевой экономики для Украины никаких. Необходимо отказываться от нее.

Политики постоянно заявляют, что нужно восстанавливать промышленность. Какие новые предприятия нужны Украине?

- Однозначно необходимо способствовать развитию промышленности. Нам нужны новые предприятия с высоким уровнем переработки, производительности труда и зарплатами. Создавать их на базе старых нереально.

Когда за годы независимости украинцы чувствовали себя богатыми?

- Можно сказать, что самым привлекательным для украинцев был период 2005-2007 годов. Тогда доходы населения стремительно росли. Но есть существенная проблема. Улучшение уровня жизни достигалось за счет дешевого заемного капитала. Прежде всего, это кредиты предприятиям. Также международные кредиты брала Украина. Это не результат роста производительности труда. Деньги, которые берем в долг, создают иллюзию, что все хорошо. Долги в иностранной валюте со временем существенно ударили по украинцам во время экономических кризисов. В частности, в 2008 году. Это заложило проблемы, которые решаем до сих пор.

Разворачивается новый экономический кризис. Насколько он опасен для Украины?

- Главный вывод из предыдущих кризисов: залезать в валютные долги - это неправильно и рискованно. Второе, что украинцы поняли - нужно всегда иметь резервы на случай проблем. В то же время с 2007 года мир вошел в цикл длинных изменений, при которых реформируется структура экономики. Поэтому почти постоянно находится в режиме кризиса. Особенно это рискованно для украинской сырьевой экономики. Для стран, где доходы выше благодаря предприятиям с большей добавленной стоимостью, переходный период не такой болезненный. Ранее прогнозировали, что период изменений продлится до 2023-2025 годов. Сейчас стало ясно, что придется ждать минимум до 2030-го. До тех пор Украина будет находиться в перманентном состоянии кризиса.

Что советского не удалось искоренить в экономике, социальной политике, коммунальной сфере?

- Украинцы до сих пор на государство возлагают большие ожидания и надежды. Хотят получать социальные льготы, иметь дешевые коммунальные тарифы, платить малые налоги. На самом деле, чем слабее экономика государства, тем меньше она может что-то дать гражданам. Мы до сих пор не реформировали значительные части экономики. Это и коммунальный сектор, и медицинская система. Пока они не соответствуют тому, как это должно работать в рыночной экономике.

Какие первоочередные задачи стоят перед страной?

- Нужно проводить реформы. Но надо понимать, за счет чего это делать. Недостаточно пообещать украинцам масштабное строительство дорог в стране. Надо объяснить, какие источники финансирования подобных реформ. При этом следует помнить, что строить дороги в долг - плохая история. С другой стороны, у нас не так проблемы с реформами и глобальными изменениями, как с настройкой работы определенных сфер. Например, формально таможенная система Украины работает, как и в других европейских государствах. Проблема в том, что у нас она очень коррумпирована.

Нужно провести налоговую реформу. Но это не значит, что необходимо кардинально менять структуру налоговых систем. Стоит снижать фискальный процент ВВП, который необходим для стабильного развития экономики. Это соотношение объема средств, которые государство собирает через налоги и перераспределяет через бюджет. Очевидно, что развивающиеся страны, включая Украину, требуют фискального процента на уровне не более, но и не менее 30-32 процентов. Меньшее перераспределение не позволит обеспечить реализацию минимальных безопасности и социальных обязанностей государства. Имеем 42 процента. Также необходимо правильно настроить банковскую систему. Пока, к сожалению, она не способствует развитию экономики страны. Хотя формально для этого все инструменты есть.