"В первый год удалась каждая десятая головка сыра"

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1746
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 639
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18459
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3690
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 909
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6849
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 585
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1746
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6849
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 729
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 180
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
четверг, 06 августа 2020 06:26

"В первый год удалась каждая десятая головка сыра"

  Комментировать

— Муж купил овец романовской породы. Планировали разводить для себя. Со временем стадо увеличилось и зарегистрировали его как хозяйство, — говорит 41-летняя Оксана Лучка с хутора Дубовый кут Долинского района Ивано-Франковской области. Почти семь лет вместе с мужем Василием занимаются овцеводством, изготавливают сыры.

— Сначала планировали резать на мясо. Но оказалось, что получить легальные документы довольно сложно. В нашем районе нет бойни, а строить ее на территории фермы дорого. К тому же рынок насыщен конкурентным мясом. На прилавках магазинов в Ивано-Франковске лежит новозеландская баранина. И стоит дешевле, чем мы могли бы предложить. Решили к мясным породам овец добавить молочных и изготавливать сыры. Сыроварению училась в Рахове и Каменце-Подольском. Много говорила с производителями, которые делают сыр из козьего молока. Технология подобна: молоко, закваска и пресс. Но выход молока у овец меньше. Чтобы сварить головку сыра, надо 30 литров.

Первый сыр варила мягкий, типа брынзы. Рассчитывала преимущественно на туристов. Ежедневно принимали группы до 20 человек. Подавали дегустационные тарелки с девятью видами сыра, медом и домашними винами из калины или черники. Стоили такие 250 гривен. После дегустации туристы покупали сыр для себя, поэтому проблем со сбытом не было.

Самый популярный среди туристов — выдержанный сыр. Такой стоит 600 грн/кг.

— Научиться варить твердые сыры было сложно. Первый год удавалась каждая десятая головка сыра. Остальное выбрасывала собакам, потому что имел неправильную консистенцию, неприятно пах, — говорит Оксана Лучка. — В этом году из-за карантина изменили направление продаж. Зарегистрировались в группах, где интересуются экологически чистыми продуктами. Возим заказанные сыры в Ивано-Франковск в холодильнике. Люди приходят на определенный час и забирают. Каждый год возобновляем ассортимент. Добавили маринованную брынзу и масло. Проводим бесплатные дегустации, чтобы поощрить новых покупателей. В этом году поставили на закладку больше твердого сыра. Потому что он, чем дольше стоит, тем вкуснее и дороже. А молодые сыры стали невыгодными.

В сезон нанимаем чабанов пастыи отару. Молодых овец иногда режем на заказ. Запекаю мясо в печи с овощами. Цена блюда зависит от веса животного.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"В первый год удалась каждая десятая головка сыра"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

Добровольцев призывали вступать в военное формирование

Пират уничтожил флот, который считался непобедимым

Старейший кинофестиваль в мире провели по инициативе фашистского диктатора

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 15921
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 13392
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 Просмотров: 11862
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда
Знать, чтобы не опозориться: как правильно есть известные блюда Просмотров: 10062
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 8397
Деньги
Картошка будет по шесть гривен
Картошка будет по шесть гривен Просмотров: 54
Проценты по депозитам могут вырасти осенью
Проценты по депозитам могут вырасти осенью Просмотров: 9
"Семена ревеня заказала у фермеров из Великобритании"
"Семена ревеня заказала у фермеров из Великобритании" Просмотров: 198
Планировали запретить продавать недвижимость без риелторов
Планировали запретить продавать недвижимость без риелторов Просмотров: 54
Можно будет самостоятельно выбирать поставщика газа
Можно будет самостоятельно выбирать поставщика газа Просмотров: 9
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
5
Партия "Слуга народа" планирует создать коалицию с ОПЗЖ - СМИ
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
2
Исполнение гимна в столичных школах может иметь неожиданные последствия
1
Стефанчук допускает возможность рассмотрения изменений языкового закона на референдуме
Голосов: 578
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua