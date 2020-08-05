"В первый год удалась каждая десятая головка сыра"

— Муж купил овец романовской породы. Планировали разводить для себя. Со временем стадо увеличилось и зарегистрировали его как хозяйство, — говорит 41-летняя Оксана Лучка с хутора Дубовый кут Долинского района Ивано-Франковской области. Почти семь лет вместе с мужем Василием занимаются овцеводством, изготавливают сыры.

— Сначала планировали резать на мясо. Но оказалось, что получить легальные документы довольно сложно. В нашем районе нет бойни, а строить ее на территории фермы дорого. К тому же рынок насыщен конкурентным мясом. На прилавках магазинов в Ивано-Франковске лежит новозеландская баранина. И стоит дешевле, чем мы могли бы предложить. Решили к мясным породам овец добавить молочных и изготавливать сыры. Сыроварению училась в Рахове и Каменце-Подольском. Много говорила с производителями, которые делают сыр из козьего молока. Технология подобна: молоко, закваска и пресс. Но выход молока у овец меньше. Чтобы сварить головку сыра, надо 30 литров.

Первый сыр варила мягкий, типа брынзы. Рассчитывала преимущественно на туристов. Ежедневно принимали группы до 20 человек. Подавали дегустационные тарелки с девятью видами сыра, медом и домашними винами из калины или черники. Стоили такие 250 гривен. После дегустации туристы покупали сыр для себя, поэтому проблем со сбытом не было.

Самый популярный среди туристов — выдержанный сыр. Такой стоит 600 грн/кг.

— Научиться варить твердые сыры было сложно. Первый год удавалась каждая десятая головка сыра. Остальное выбрасывала собакам, потому что имел неправильную консистенцию, неприятно пах, — говорит Оксана Лучка. — В этом году из-за карантина изменили направление продаж. Зарегистрировались в группах, где интересуются экологически чистыми продуктами. Возим заказанные сыры в Ивано-Франковск в холодильнике. Люди приходят на определенный час и забирают. Каждый год возобновляем ассортимент. Добавили маринованную брынзу и масло. Проводим бесплатные дегустации, чтобы поощрить новых покупателей. В этом году поставили на закладку больше твердого сыра. Потому что он, чем дольше стоит, тем вкуснее и дороже. А молодые сыры стали невыгодными.

В сезон нанимаем чабанов пастыи отару. Молодых овец иногда режем на заказ. Запекаю мясо в печи с овощами. Цена блюда зависит от веса животного.