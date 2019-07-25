Умный заем: как зарабатывать на кредитных карточках

Сегодня спрос на потребительские кредиты остается достаточно высоким. По данным НБУ, в 2018 году рынок карточек вырос на 1,8%. В этом году тенденция не меняется - украинцы и дальше берут займы в банках. Кредитная карта остается не только выгодным вариантом получить кредитные средства, но и единственным, позволяющим экономить благодаря льготному периоду и кэшбеку. Еще одно преимущество кредиток в том, что можно раз обратиться в банк и в будущем постоянно пользоваться кредитным лимитом. Ставки здесь довольно низкие, к тому же - это удобный и безопасный платежный инструмент.

Конкуренция среди банков растет, и сегодня можно найти множество предложений кредитных карт. По результатам исследования одного из украинских финансовых изданий, в тройку лучших кредиток страны входит "Большая пятерка" - кредитка АО "ТАСКОМБАНК".

В прошлом году ТАСКОМБАНК увеличил выпуск пластиковых карт более чем в два раза, что значительно превышает показатели рынка, а прирост эмиссии пластиковых карт за первое полугодие 2019-го уже достиг почти 50% и практически все они кредитные. "Большая пятерка", по мнению наших клиентов, это идеальный платежный инструмент для ежедневных покупок, - подчеркивает Юрий Максимов, директор Западного региона ТАСКОМБАНК. - Эта карта открывает владельцам доступ к целому ряду преимуществ.

Оформление бесплатное и простое - нужно только паспорт и идентификационный код. Максимальный кредитный лимит по карте предусмотрен свыше 100 тыс. грн, но, если необходимый лимит более 30 тыс. грн, нужно предоставить справку о доходах. По карте действует до 55 дней льготного периода.

- В течение грейс-периода плата за пользование кредитным лимитом не взимается. Это значит, если клиент воспользуется кредитным лимитом и вернет средства до 25 числа следующего месяца, он ничего не заплатит банку, но и заработает за счет кэшбека, - объясняет Юрий Максимов. Кэшбек за расчеты картой составляет 2 процента за покупки в супермаркетах и АЗС с кредитного лимита, а также 1 процент за любые другие покупки в магазинах и интернете за кредитные и собственные средства. Можно получить дополнительный доход, сохранив на карточке собственные средства. ТАСКОМБАНК насчитывает 10 процентов годовых на остаток собственных средств. Ставка за пользование кредитными деньгами намного выгоднее, чем по кэш-кредиту - 3,6 процента в месяц. Пополнение карты - бесплатное.

- Кредитные карты прежде всего заинтересуют клиентов, которые стремятся иметь дополнительные ресурсы для незапланированных расходов или повседневных расчетов. Главное условие - постоянный доступ к средствам в рамках кредитного лимита, гибкие возможности для их возвращения, кэшбек и прозрачные условия обслуживания, - подытожил Юрий Максимов.

Напомним, ТАСКОМБАНК вошел в перечень системно важных финучреждений Украины 2019 года. Приобретение такого статуса - это не только высокая оценка деятельности и признание безупречной репутации на рынке, но и повышенные требования и большая ответственность. Банк имеет значительный запас прочности - достаточность капитала и ликвидности позволяют ТАСКОМБАНКу четко выполнять все обязательства перед клиентами и повышенные нормативные требования регулятора как к системному банку.

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011