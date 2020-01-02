"Украинцы не стали богаче"

— В течение 2019-го покупательная способность украинцев возросла. Стали ли люди богаче — не уверен. Слово "богатство" подразумевает, что денег хватает не только на еду. Еще можно экономить. Такого в Украине пока нет, — говорит 46-летний Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития.

— В течение года покупательная способность повысилась практически у всех категорий населения. Для пенсионеров и тех, кто живет на минимальную и среднюю зарплату, она выросла до 10 процентов. Пенсионеры больше начали получать с марта 2019-го. Прежде всего это связано с выборами. Без них никто не спешил увеличивать пенсии в первом квартале. В 2020-ом продолжат расти заработки работающих украинцев. В бюджет заложили увеличение "минималки" с 4173 грн до 4723, увеличится средняя зарплата. Выплаты пенсионерам вырастут на 5-7 процентов.

Относительно стоимости продуктов, то в прошлом году больше всего подорожали овощи борщевого набора. Если сравнивать май 2018-го с маем 2019-го, то лидером стала лук. Его стоимость выросла в 5,4 раза. В декабре ценовые рекорды бил картофель. На втором месте, после овощей — хлеб. За год подорожал на 12-14 процентов. В цене вырос и пшеничный, и ржаной.

На 2020 год в группе риска остаются овощи борщевого набора: картофель, лук, свекла, морковь, капуста. Никто не знает четко, сколько продукции производят украинские фермеры, что держат в хранилищах. И сколько в целом овощей потребляют украинцы. Прогнозировать, каким будет спрос и предложение, нереально. Поэтому с ценой может быть все что угодно. Все другие продукты будут дорожать в рамках инфляции. Будут дешеветь куриные яйца и пшено. Стоимость последнего необоснованно завышена. Собрали неплохой урожай, дефицита пшена нет. Хуже ситуация с гречкой. Крупа подорожала. Высокая цена будет держаться и в дальнейшем.