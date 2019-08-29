Украина может платить пенсию эмигрантам в Израиль

Украина может начать выплачивать пенсию гражданам, выехавшим в Израиль после 24 августа 1991 года. Для этого Верховная Рада должна ратифицировать соглашение между странами, которое подписали семь лет назад. Президент Владимир Зеленский пообещал посодействовать этому во время визита в Украину премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

На украинскую пенсию в Израиле претендуют около 32 тыс. человек, говорится в соглашении. На выплаты ежегодно потребуется 588 млн грн.

- Больше всего людей в Израиль выехало из России и Украины, - говорит финансовый эксперт 43-летний Алексей Кущ. - Сейчас они являются серьезным фактором политической борьбы в стране. Надо понимать, что это своеобразная "ахиллесова пята" израильских политиков. Перед выборами они хотят получить голоса переселенцев за счет решения вопроса пенсий. В данном случае Израиль просит Украину об услуге. Необходимо разумно воспользоваться этим и получить что-то взамен. Ибо условия соглашения, которое подписали в 2012 году, выгодны исключительно Израилю. В обмен на пенсии можем попросить расширение зоны свободной торговли, военного сотрудничества. Миграция в Израиль проходила в основном по национальному признаку. В 90-х туда выезжали целыми семьями с детьми, пожилыми родителями. Такие люди пенсию заработали преимущественно в советское время. За рубежом в лучшем случае проработали несколько лет. Поэтому получают только социальную помощь. Денег не хватает. Израиль заинтересован финансировать своих граждан за счет средств других государств. Россия уже выплачивает пенсии своим мигрантам. В прошлом году около 40 тысяч человек получили почти 42 миллиарда рублей. Это миллиард долларов. По разным оценкам, сейчас пять-шесть миллионов украинцев временно или постоянно находятся за рубежом. В Украине не платят никаких налогов. Из денег, которые пересылают домой, ничего не попадает в госбюджет. Хотя их семьи на полную пользуются отечественной инфраструктурой. Дети ходят в школу, родители получают медицинскую помощь, субсидии. Однако любые попытки брать налоги с заробитчан вызывают возмущение.

- На большие суммы украинцам в Израиле рассчитывать не стоит, - добавляет 53-летний Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра. - Кроме того, пенсию еще надо оформить: собрать кучу бумаг, рассчитать стаж. Скорее всего, придется ехать в Украину или оформлять на кого-то доверенность. Из-за мизерных средств не все будут заниматься такой бюрократией. Около 600 млн гривен на пенсии украинцам в Израиле - небольшие средства. Если понадобится, их найдут в бюджете. Хотя для Пенсионного фонда это будет дополнительная дырка. Сейчас дефицит составляет 165 миллиардов гривен.

Не действуют соглашения с двумя странами

4,3 тыс. лиц Украина перечисляет пенсию за границу, сообщили в Пенсионном фонде.

- Выплату пенсий украинцам за рубежом регулируют международные договоры. Их делят на два вида, - говорит 50-летняя Мария Плаксий из Министерства социальной политики. - Первые заключили по территориальному принципу после распада Советского Союза. Многостороннее соглашение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Аналогичные двусторонние международные договоры Украина заключила с Азербайджаном, Молдовой, Грузией. Продолжаем выполнять обязательства бывшего СССР по международным договорам с Монголией, Румынией и Венгрией. Таким образом, при назначении пенсии человеку зачисляют стаж, который он получил в советское время.

После создания страховой пенсионной системы возникла необходимость подписания новых договоров по пропорциональному принципу. Такие соглашения действуют с Болгарией, Эстонией, Латвией, Литвой, Испанией, Чехией, Словакией, Польшей, Португалией. Каждая страна платит за свой стаж. Есть еще два подписанных договора, которые не действуют, потому что украинский парламент их не ратифицировал - с Германией и Израилем.

С Россией у нас действует смешанное соглашение о гарантиях прав граждан, работавших в районах Крайнего Севера. Его заключили в январе 1993-го. Россия платит часть пенсий за такой стаж. Пенсию могут получать те, кто проработал на Севере 15 календарных лет. Однако это временные выплаты. Их люди получают до приобретения права на пенсию по украинскому законодательству. Непостоянный характер также имеют выплаты украинцам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Украина выплачивает льготную пенсию, пока гражданин не приобретет право на пенсию по законодательству государства, где проживает.