Тарифы нужно уменьшить вдвое

— Правительство пытается уменьшить количество получателей субсидий. Поэтому вводят новые критерии для назначения помощи. Например, теперь учитывают денежные переводы из-за границы на сумму более 50 тысяч. Знаю ситуацию, когда сын перечислил матери деньги на ремонт дома. Женщина передавала их прорабу. Но в управлении социальной защиты посчитают эти деньги, как ее доход, — говорит 68-летний Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города".

— Не понятно, почему украинцев, которые имеют квартиры площадью больше 120 "квадратов" или домов больше 200, лишили возможности получать помощь. Хозяевами могут быть пенсионеры, которые в молодости получали большие зарплаты. Бывает, что в коттеджах больше 200 "квадратов" жилая площадь составляет лишь 80. Остальное — подвал, мансарда. Субсидии продолжают насчитывать по нормам потребления. Если человек пользуется только газовой плитой, здесь еще можно подсчитать норму. А когда речь об отоплении дома, ситуация сложнее. Кирпичный дом, построенный в 1960-х, потребляет намного больше газа, чем аналогичный по площади современный коттедж. Потому что его построили по новым технологиям, утеплили качественными материалами. В следующем году отопление и горячая вода подорожают где-то на 35 процентов. Украинцы начнут чаще обращаться за субсидиями. В то же время на 2019 год правительство предлагает сократить их бюджет с 71 до 50 миллиардов гривен.

— Половина семей потеряет право на субсидию из-за новых правил оформления, — говорит экономист 54-летний Александр Охрименко. — Как следствие, долги за коммунальные услуги с 28 миллиардов гривен вырастут до 70 миллиардов. Потому что часть украинцев не имеют денег, чтобы оплачивать счета. Нужно вдвое уменьшать тарифы. Они у нас неадекватно высокие. Сейчас половину зарплаты украинцы тратят на коммунальные услуги. Вместо 10–15 процентов.