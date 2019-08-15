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пятница, 16 августа 2019 05:00

Супруги Юськевичи выращивают ужей на мясо

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- Идея бизнеса возникла, когда с мужем путешествовали по Азии. Понятно, что змеиное мясо не станет массовым продуктом. Но оно укрепляет иммунитет, помогает больным туберкулезом. Всегда найдутся желающие попробовать. Мясо по вкусу напоминает курицу, а пахнет рыбой, - говорит 38-летняя Ирина Юськевич.

Вместе с мужем открыла первую в Украине ферму змей в селе Солонка Пустомитовского района Львовской области. Выращивают ужей и полозов.

- Прошли огромный бюрократический путь, чтобы змей признали домашними животными и фермерским продуктом. На питание и обслуживание одной особи тратим 100 гривен в месяц. Ужи в дикой природе растут около четырех лет. Если нам удастся на ферме ускорить их рост до двух с половиной лет, сможем зарабатывать. Взрослую змею дешевле четырех с половиной тысяч гривен не сможем продавать. О рентабельности пока говорить сложно. Змеи - это специфический бизнес. Мы впервые открыли такую ферму. Сейчас еще не продаем змей, потому что они только откладывают яйца. Но уже получили заказ на мясо от ресторанов со всей Украины. Также начали обращаться косметологические салоны. Оказывается, можно использовать кожу змей, которую они сбрасывают. В салонах вырезают по форме ногтей и наклеивают на них. Ранее эту кожу раздавали туристам бесплатно на сувениры. Потому что не знали, что с ней делать.

Ирина Юськевич показывает ферму, где живут змеи. Там установлен искусственный пруд с мальком и копны соломы. Есть теневые и солнечные зоны. Песок и ветви деревьев имитируют природную среду. Сплетенные кучей ужи неподвижно лежат на соломе. Несколько ловят рыбу в пруду. На людей не реагируют.

- Всех змей называем Сесилиями и Бенджаминами. Понимаю, что это еда. Но для меня важно, чтобы, пока они растут, им было комфортно. Создали наиболее приближенные к лесным условия, - говорит владелица фермы. - Ужи могут полежать в тени или погреться на камнях, спрятаться в солому. Еды наши жители имеют гораздо больше, чем те, что обитают в дикой природе. Они никуда не убегают. Пьют фермерское молоко, даем перепелиные яйца.

Ирина Юськевич позволяет зайти в вольер. Сначала заходит сама, чтобы определить, какая змея готова к общению. Берет энергичного ужа, называет его кицей. Несколько минут перекладывает из руки в руку, чтобы успокоить. Просит не делать резких движений и передает мне. На ощупь уж теплый, шершавый. Выпускает едкий запах.

Ферма Юськевичей расположена между жилыми домами. Местные жители сначала боялись соседства с хозяйством.

- Мы открыты для всех. Кто боится, приглашаем, чтобы убедились в безопасности. Приходила группа где-то из 20 человек. Ознакомились с документацией. Убедились, что змеи не смогут убежать, и успокоились, - добавляет Ирина.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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