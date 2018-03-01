"Сестра мужа из дома выписала, чтобы оформить субсидию"

— Когда ввели субсидии, мы решили не обращаться. Посчитали, что с доходами старшего сына не выйдет оформить, — рассказывает Наталия Попович, 62 года. Живет в одном из райцентров Львовщины. Просит не указывать название города, чтобы не потерять льготы.

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает второй год. С мужем 64-летним Степаном Ивановичем живут в доме площадью 120 кв. м.

— У нас прописаны двое взрослых сыновей. Они давно с нами не живут, но и выписываться не спешат. Старший сын во Львове держит продуктовый и два строительных магазина. Ему нужна прописка в районе, так проще вести дела с налоговой. Младший сын пошел за зятя. Тесть не хочет его прописывать. Беспокоится, если надумает разводиться с его дочкой, будет претендовать на имущество. У меня всего 10 лет трудового стажа. Получаю не пенсию, а социальную помощь — 1370 гривен. Муж стажа имеет много, но всегда на небольших зарплатах работал. Заработал 2500 пенсии.

В первый месяц отдали за коммуналку все сбережения, которые на черный день держали. За газ зимой выходит 2800–3000 гривен. За электроэнергию, воду и вывоз мусора — еще 400. На второй месяц сыновья по тысяче гривен скинулись. Соседка посоветовала таки оформить субсидию. У нее дочка с зятем в доме прописаны. Уже восемь лет в Канаде живут, бизнес там имеют. Соседка в управление соцзащиты справку занесла, что только она пенсию получает, дети - безработные. За коммуналку почти не платит.

Я позвонила старшему сыну. Говорю: "Принеси справку, что у нас прописан, но не живешь". Он сделал акт фактического проживания с подписями соседей. Уже шла документы на субсидию подавать, возникла новая проблема. Младший сын машину за 10 тысяч долларов купил. Сказала, чтобы тоже акт принес, что с нами не живет. Он сделал справку для себя и для тестя. Теперь и мы, и они субсидию получают. А что делать, когда государство такие глупые порядки заводит? Нужно как-то выживать.

Сестра с мужем прошлую зиму в шерстяных носках и свитерах под периной спали. Так газ экономили. Чтоб субсидию сделать, она мужа из дома выписала. Он шутит: "Когда имел прописку, то мерз. Теперь бомж — но греюсь". Я же прошлой зимой по дому в летнем халате ходила. Еще и за то, что сэкономили ресурсы, 350 гривен от государства получили.

33-летняя Ирина Андреева не пустила мужа работать на завод "Фуджикура" в Немирове на Виннитчине. Там предложили зарплату 7100 грн.

— Муж через центр занятости нашел работу на заводе, где изготовляют проводку для автомобилей. Высокая зарплата — это хорошо. Но мы тогда потеряем льготы, — рассказывает Ирина Андреева. — Имеем трех детей. Как малообеспеченные получаем помощь. Я не работаю, с младшим в декрете. Поблизости Немирова имеем двухэтажный дом, который помогли построить родители. За коммунальные набегает ежемесячно 2800 гривен. Все платит государство. Нам выгодно, чтобы муж работал официально за минимальную зарплату. Если будет зарабатывать больше, субсидию уменьшат вдвое. Если муж дома будет сидеть, то центр занятости начислит доход в две минимальных зарплаты. Это тоже нам не подходит. Муж пошел работать сторожем на строительную фирму. А завод подождет, там постоянно рабочих ищут. Когда выйду из декрета, тогда увидим.

3 внуков прописала в своем жилье 45-летняя Наталия Лавриненко из Харькова, чтобы получить большую субсидию. Живет в доме на 180 кв. м вместе с мужем.

— Третий год оформляю субсидию. Сначала начислили много, мы не использовали больше 15 тысяч гривен. На следующий отопительный сезон эти остатки просто списали. Нам дали меньшую норму. Зима оказалась холодной. Мерзли с мужем, потому что пришлось экономить газ. Дочка посоветовала прописать в доме внуков. Она с семьей живет в Польше. Но дети имеют украинские документы. После этого субсидию увеличили на 1200 гривен, — говорит Наталия Лавриненко.

100 гривен платит за коммунальные услуги 63-летняя Надежда Мельник из города Гнивань на Винниччини. Имеет пенсию 2100 грн.

— Чтобы получить субсидию, выписала детей из дома. Они теперь обижаются, — говорит Надежда Мельник. — Дочь переехала в Киев. В прошлом году замуж вышла. Сын официально не работает. Но за него государство считает две минимальных зарплаты. По документам, моя семья зарабатывает 10 тысяч гривен. В действительности, кроме моей пенсии, ничего нет. Дети не помогают. Так я пошла в горсовет и выписала их. В этом году начислили 1750 гривен субсидии на газ, 280 — на свет.