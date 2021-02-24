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четверг, 25 февраля 2021 00:55

"Сейчас нет смысла ехать в Германию"

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- В интернете нашла программу трудоустройства студентов за рубежом. Заплатила 400 евро - 13,5 тысячи гривен. Ездила летом на три месяца в Германию, - рассказывает 20-летняя Дарья Филоненко из Харькова.

- Везли нашу группу из Киева автобусом. О вакансии мало что знали. Предупредили, что это текстильная фабрика. Поселили в двухэтажном доме. На каждом этаже были кухня, санузел. В подвале стояли стиральные машины. Мы приехали первыми и заняли лучшие кровати. Интернета не было. Пользовалась украинским, мобильным. За жилье платили 240 евро в месяц - более 8 тысяч гривен. Их вычитали из зарплаты. Жили в пригородном селе. Магазинов там не было. После работы дважды в неделю нас возили в супермаркеты. Другие работники рассказывали, что раньше добирались до магазина на велосипеде, ехали 3-4 километра.

Просыпалась каждое утро в 4:40, за работниками приезжала машина. Смена начиналась в шесть утра. Работала по 9 часов в день. Можно было выходить на работу в субботу за дополнительную плату. Сортировали одежду, полотенца, халаты для немецких больниц. Их привозили грязные. На первом этаже текстиль стирали, обрабатывали, гладили и передавали нам в другой. Мы сортировали по списку, куда что отправить. Пригодилось знание немецкого. Внизу работали преимущественно поляки и чехи, кто имел опыт работы с химикатами.

Домой привезла 3500 евро - более 118 тысяч гривен. Посчитала, что на еду за три месяца потратила почти 360 евро - 12 тысяч гривен. Самым дорогим было жилье. Проехать на такси примерно 4 километра в Германии стоило 10 евро - более 300 гривен. Студентам, которые хотят поехать работать за границу по программе, советую внимательно читать отзывы. Общаться с людьми, которые уже были на заработках. Не торопиться с оплатой, документами. Не выбрасывать чеки, фотографировать их. Еще советую много общаться с представителями компании, которая везет за границу. Подробно узнавать обо всем, чтобы не было сюрпризов. Сейчас вообще нет смысла ехать в Германию. Из-за пандемии там не нужен дополнительный наемный труд. Многие предприятия простаивают.

Автор: Алена ГАРАНЖА
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