Разрешили отключать коммунальные услуги за долги

С 20 августа отменили мораторий на отключение от коммунальных услуг должников. Исключение - регионы, находящиеся в красной зоне.

Ранее во время карантина и 30 дней после него запрещали начислять пеню и штрафы, приостанавливать предоставлять коммунальные услуги должникам.

- Правительство хочет немного уменьшить долги за коммунальные перед новым сезоном. Поэтому и сняли мораторий в конце лета. Рассчитывают, что за осень люди часть задолженности покроют. Это решение для власти непопулярное, - рассказывает экономист Андрей Новак, 48 лет. - В Украине долги по газу составляют более 20 млрд гривен. За электроэнергию украинцы должны более 25миллиардов, вывоз бытовых отходов - около 8 миллиардов. Если речь идет о многоквартирных домах в целом, общая задолженность по всем видам услуг приближается к 60 миллиардам гривен.

Еще неясно, какие будут окончательные цены на отопительный сезон. По электроэнергии видим снижение стоимости частично по определенным категориям, объемам потребления. Неизвестно, какие расценки будут по газу и другим услугам. К стоимости электроэнергии, газа, привязаны цены на горячую воду, отопление. Окончательные тарифы будем иметь не раньше октября. Тогда можно будет посчитать, как изменится размер платежки на новый отопительный сезон. Министр финансов недавно заявил, что денег на субсидии не хватает - нужно пересмотреть госбюджет. Это свидетельствует, что средства из этой программы используют на другие цели. Поэтому непосредственно на субсидии их не хватает. Кроме того, правительство практически ежегодно ужесточает критерии на право получения льгот по оплате коммунальных услуг. Все меньше украинских семей могут их оформить. К тому же размер субсидий практически не меняется, не учитывается инфляция.

Коммунальщики за повторное подключение услуг берут от 600 до 2 тыс. грн, в зависимости от региона.

- Потребителям с задолженностью советую оформить договор реструктуризации, - продолжает Андрей Новак. - Почти в 100 процентах случаев поставщик соглашается на это. Потому что так может рассчитывать на возвращение хотя бы части средств. На время действия договора о реструктуризации никто не имеет права отключать или ограничивать предоставление коммунальных услуг.

- Снятие моратория поможет сократить задолженность за коммунальные услуги, - говорит экономист Александр Охрименко, 56 лет.

- Если брать европейский опыт, там никогда такого не было - человек не платит, а его нельзя отключать от услуг. Все понимают, что это не логично. В Украине мы еще живем советскими представлениями. Тогда никто не отключал коммунальные услуги. Это создало проблему - задолженность населения ежегодно растет.

Больше всего население должно за газ и отопление. На третьем месте - электроэнергия. Возможность отключения услуг будет стимулировать недобросовестных граждан платить. В Украине есть люди, которые получают маленькую зарплату и пенсию, но не допускают долгов. А есть те, кто зарабатывает прилично, но за коммунальные не платит принципиально. Кто-то накапливает долги в силу определенных обстоятельств. Например, человек поехал на заработки за границу. Пока не вернется, не оплатит. Ранее в Украине штрафовали за долги, насчитывали пеню. Потом это отменили. Если к должникам не применять методов принуждения, неплатежи будут расти.

После отмены моратория массовых отключений жилья от газа, электричества, воды, канализации не будет. Если человек не доплатил небольшую сумму, его не тронут. Это никому не выгодно. Речь идет о больших суммах задолженности, когда не платят годами. К тому же не все услуги можно отключить. Например, отопление в многоквартирном доме.