"Просили, чтобы была неболеющей и не слишком молодой. Хозяйка ревновала своего мужа"

48-летняя Ирина Антонюк из райцентра Городок на Львовщине четыре года работала домработницей у местного бизнесмена. Ежемесячно получала зарплату $500 - около 13 тыс. грн.

- Такую работу нелегко найти. Богачи не берут людей с улицы, им надо проверенных. Потому что домашние работники невольно становятся свидетелями их семейных драм. Видят, какие они есть на самом деле. Мне с работой помогла подруга, - рассказывает Ирина. - Она работала в той семье много лет. Впоследствии ее позвали ухаживать за маленькими детьми. Предложили выше зарплату, она и согласилась. Хозяева поставили условие: должна найти себе замену. Хотели женщину, которая бы хорошо убирала, вкусно готовила. Но была бы как будто без ушей и глаз. Я по специальности бухгалтер, долго не работала и потеряла навыки. Поэтому искала работу не по специальности.

Семья бизнесмена живет в трехэтажном доме. Внизу бассейн и два вольера с собаками. Дом окружен большим забором, под охраной. Кроме меня, работал еще садовник. В доме жили пять человек - хозяин с женой, его мама и двое взрослых детей супругов. Они имеют свой бизнес. Больше времени проводили во Львове. Хозяина тоже редко видела. Как правило, дома были хозяйки, старшая и помоложе. Старшая - не придиралась особо. Младшая - в зависимости от настроения. Иногда жить не давала. Она не знала, чем заняться. Свекровь много читала, то писала. Невестка преимущественно ездила по салонам красоты, висела на телефоне.

Работала по 8 часов ежедневно. Иногда приходилось на ночь остаться. Раз в неделю могла просить выходной в будние дни. Хозяева очень следили за своим питанием. На продуктах не экономили. Уволилась с работы, когда дочь родила первенца. Хотела помогать ей с внуком. На свое место устроила подругу.

Львовянка 57-летняя Елена Галамай семь лет в греческих Афинах ухаживала за женщиной, которая передвигается на инвалидной коляске. Жила вместе с хозяевами и их сыном. Дополнительно убирала в доме, готовила еду. Получала зарплату 1100 евро - около 32 тыс. грн.

- За границу уехала, когда сын женился. Они с невесткой снимали квартиру. Захотела помочь молодоженам приобрести собственное жилье. На работу устроилась через агентство. До меня в этой семье работала женщина из Закарпатья. Когда она решила вернуться домой, хозяева поставили условие: на работу хотят только украинку. Также просили, чтобы была неболеющей и не слишком молодой. Хозяйка ревновала своего мужа, - говорит Елена Галамай. - Жила в одном доме с хозяевами, имела собственную комнату. Также позволяли пользоваться стационарным телефоном для звонков домой. В первый рабочий день встретилась с предыдущей работницей. Она должна была ввести в курс дел. Предупредила, чтобы я не слишком показывала свои таланты. Мол, она в первый рабочий день по собственной инициативе напекла хозяевам булочек. С тех пор это стало ее обязанностью. Ей пришлось вставать в четыре утра, чтобы замесить тесто. Хозяева на завтрак ждали свежей выпечки. Я сразу заявила, что не имею пекарских навыков.

Хозяин, чтобы развлечь жену, часто возил ее на ужин в ресторан. Меня тоже брали с собой. Также на выходных вместе отдыхали на море. Каждый год на месяц-два ездила домой. К тому времени хозяин или сын брали отпуск, чтобы никого не нанимать. За столько лет мы сдружились. Когда я сказала, что окончательно возвращаюсь домой, долго уговаривали остаться. Полгода ждали, пока в агентстве найдут замену. От новой работницы услышала, что ей пообещали зарплату на 300 евро ниже, чем платили мне.

Пенсионеров развлекают пять человек

- Люблю убирать, готовить и кого-то опекать, - говорит 42-летняя Татьяна Москаленко из Кропивницкого. Полтора года работает в Германии сиделкой. Получает 1,5 тыс. евро - 43,5 тыс. грн.

- Муж устроился в частном доме садовником и дворником. Получает тоже 1,5 тысячи евро. Супруги, за которыми ухаживаю, живут в огромной квартире в центре Дрездена. Обоим по 90 лет, бывшие врачи. Дед себя полностью обслуживает. Его жена не ходит. Передвигается в электрическом кресле. Готовлю, стираю, убираю, покупаю продукты. Дочь хозяев раз в месяц выдает 700 евро на закупки. Этого более чем достаточно. У меня каждый раз остается около 200 евро. Она мне говорит: "Ты экономная. До тебя у нас была другая работница, так ей всегда не хватало". Дочь хозяев дает мне зарплату. А также деньги на дорогу в Украину и обратно. Оплатила курсы немецкого языка.

Часто ходим с хозяевами в рестораны. Они не экономят ни на коммунальных услугах, ни на продуктах. Кроме меня, к пенсионерам домой ежедневно приходят три женщины и двое мужчин. Их тоже наняла дочь хозяев. Платит, чтобы они родителей развлекали - читали с ними, обсуждали последние новости, ходили в библиотеку.