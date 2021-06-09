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четверг, 10 июня 2021 00:10

"Продают по 20 гривен за пачку. Что это за масло?"

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Беларусь с 8 июня ограничила импорт украинских товаров. Касается кондитерских изделий, шоколада, соков, пива, древесностружечных и древесноволокнистых плит, обоев, туалетной бумаги, отдельных видов упаковки, кирпича, керамической плитки, стеклянных ампул, радиаторов и других изделий из черных металлов, сельскохозяйственной техники, стиральных машин и мебели.

Эти правила будут действовать полгода. Чтобы завезти такие товары, нужно получить разовую лицензию. До сих пор торговля между странами была свободная. Беларусь входит в десятку партнеров с наибольшим товарооборотом. В прошлом году мы экспортировали туда продукции на $ 1,4 млрд, импортировали на $ 3 млрд.

- Постоянно спрашивают белорусские ножницы, - говорит предприниматель 57-летний Виктор Степанович. Торгует на рынке в Полтаве. - Стоят 150-170 гривен. Качество хорошее, производит Могилевский завод. Многие люди до сих пор живут Советским Союзом, Беларусь отождествляют с ним. Считают их товары качественными. На вещевом рынке есть белорусский трикотаж, женщины хвалят.

Под пляжным зонтиком торгует стельками для обуви 63-летняя Лидия Белая.

- В одном магазине есть платья, говорят, белорусские, - рассказывает Лидия Петровна. - Знакомые торговали трикотажем из Беларуси, но перестали. Последний раз одежду оттуда покупала еще при Ющенко - костюм и платье. Были качественные.

- Какой может быть белорусский трикотаж, если его оттуда не вывезти. Украинский народ - предприимчивый, - перебивает продавщица одеял. Сидит на низеньком раскладном стуле.

- На оптовом рынке продают белорусское масло по 20 гривен за пачку. Что это за масло? И сгущенку я как-то их купила, а потом почитала, что у нас делают. Везти неизвестно откуда и продавать по такой цене невыгодно, - продолжает Лидия Белая.

В магазине "Белорусский трикотаж" на втором этаже торгового центра "Елена" две женщины рассматривают цветастые платья.

- Возьму то, которое понравится. Все равно - белорусское или украинское, - одна из них идет с платьем в примерочной.

В кондитерском магазине на оптовом рынке Полтавы продают белорусские шоколадки "Аленка" и "Беловежская пуща". Плитка весом 200 г стоит 57 грн, 90 г - по 20 грн.

- На белорусские конфеты есть покупатели, - говорит предприниматель Богдан Маркелов, 26 лет.

В очереди в магазин сыров стоят три женщины.

- Хочу взять масла. Беларусь - это Советский Союз, у них продукты качественные, - говорит пожилая женщина, называется Ликой. Из ее пакета выглядывают две коробки конфет "Вечерний Киев". - Покупаю себе белорусские костюмы из полушерсть, они не садятся после стирки.

Сливочное масло из Беларуси стоит 14,5 и 20,5 грн за 200-граммовую пачку. Его берут на выпечку. Сгущенное молоко продают по 38 грн за жестяную баночку весом 380 г.

- Два дня тому назад завезли белорусские сырки, - рассказывает продавщица в магазине "Грошик" на ул. Вячеслава Чорновила. - Шоколадок недели две не было. Раньше возили через день. Есть покупатели, которые берут только белорусские, а есть - только немецкие.

- Ежегодно люди ищут белорусские велосипеды. Покупают и говорят: вот батька молодец, - говорит консультант магазина "Велостарт" Дмитрий Корниенко, 34 года.

- Оцениваю их на четыре балла по пятибалльной шкале. Харьковские качественные. Сейчас у меня остались два белорусских "Аиста" с женской рамой. С ними проблем не было. Цена - 4100-4600 гривен. Производят в Минске. Один велик продал недавно за 3900, хотя он стоил почти пять тысяч. У мужчины больше не было денег.

Комплект белорусской постели в интернет-магазинах предлагают от 560 грн, детская обувь от 1290 грн, женские сумки по 540-2200 грн.

В магазинах техники продают белорусские холодильники, электромясорубки, шуруповерты, болгарки, перфораторы, лобзики. Сделанный в Беларуси мини-трактор стоит от 85 тыс. грн. Гели для душа - 63-95 грн, зубная паста - 25-59, кремы для рук - 39-87, шампуни - 60-200, помады - 50-130, тушь для ресниц - 74-120. Вдоволь в Украине товаров для защиты растений из Беларуси. Средства от колорадского жука предлагают от 9 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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Дата
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