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вторник, 14 мая 2019 07:40

Продавцам зерна платят сто тысяч гривен в месяц

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Наиболее востребованными профессиями в сельском хозяйстве являются агрономы, ветеринары, менеджеры по продажам, трактористы, комбайнеры. За месяц на сайтах поиска работы появляется в среднем 1,4 тыс. вакансий. Предлагают зарплату от 10 до 100 тыс. грн.

- Много вакансий поступает от крупных агропредприятий, - рассказывает эксперт рынка труда 47-летняя Татьяна Пашкина. - Доярке, садовнику, подсобному рабочему предлагают от 10 тысяч гривен. На пару тысяч больше платят инженеру-механику, технологу комбикормов. Менеджеры и консультанты по продаже получают 20 тысяч гривен. О средних зарплатах в агросекторе трудно говорить. Из 1,4 тысячи вакансий только в 570 указывают сумму. В большинстве компаний зарплата является коммерческой тайной. О сумме договариваются во время собеседования. Больше всего предлагают зернотрейдерам (занимаются оптовыми продажами зерна за границу. - ГПУ) и руководителям агропредприятий - 100-130 тысяч гривен.

В агросекторе могут найти работу специалисты без опыта. Особенно в селах и небольших городах. Некоторые агрокомпании привлекают школьников, чтобы дети знали о перспективах этой работы. Что можно хорошо зарабатывать. Студентам сельскохозяйственных техникумов и вузов очень легко найти работу как в Украине, так и за рубежом. Но нет гарантий, что после сельскохозяйственного заведения выпускник вернется в село или будет работать по специальности. Большинство ищут работу в городах или за пределами страны. Хотя работодатели предлагают в селе приличную зарплату, компенсацию за аренду жилья, питание, корпоративное обучение, медицинскую страховку. Дают телефон, планшет, служебное авто. Так мотивируют людей вернуться в село или из него не выезжать. Также сельхозпредприятия приглашают работников из других областей, подвозят из соседних сел, городов. Далее с кадрами в агросекторе будет еще хуже, потому что процент сельского населения постоянно сокращается.

- Сельское хозяйство входит в тройку самых высокооплачиваемых сфер в Украине, - говорит 24-летняя Алина Чоловийчук из кадрового агентства "Агроджоб".

- Зарплата ветеринара начинается от 10 тысяч гривен. Столько предлагают студенту. Специалисту высокого уровня платят в валюте - около $1,5 тысячи. Зарплата менеджеров по продаже формируется из ставки и процента от продаж. Они зарабатывают в среднем 12,6 тысячи гривен, по официальным данным. Но неофициально говорят, что имеют не менее тысячи долларов в месяц. Потому потребности уезжать за границу этим специалистам нет. Руководителям проектов предлагают в среднем 22,3 тысячи гривен. Зарплата ИТ-специалистов с опытом и хорошим уровнем английского языка - в районе 100 тысяч гривен.

Кадровый голод агросектора - это актуальная проблема последних лет. Есть две причины: отрицательный прирост населения Украины и трудовая миграция за рубеж. Для молодежи европейские учебные заведения предлагают большое количество образовательных программ. Украинские студенты едут туда учиться. После окончания не планируют возвращаться домой.

Средний уровень зарплаты в Украине составляет около 11 тыс. грн, а в большинстве европейских стран - около 37 тыс.

- Нашим работодателям стоит брать в пример иностранную систему мотивации персонала, - продолжает Алина Чоловийчук. - Там платят специальные премии за обладание навыками, которые нужны компании. Можно бесплатно получить акции компании или купить их на льготных условиях. Предлагают гибкий график работы, медицинское страхование, бесплатное обучение. Лучшим работникам компания оплачивает семейный отдых. В последнее время в качестве поощрений предлагают пакет услуг. Работник может выбрать из вознаграждений наиболее интересные для него.

В Украине лишь небольшое количество компаний может так мотивировать персонал. А для современной молодежи эти факторы являются важными. Поэтому миграция кадров по стране будет распространенной. Ведь каждый ищет рабочее место, где ему могут больше предложить.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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14
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