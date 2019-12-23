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вторник, 24 декабря 2019 06:40

"Придется брать кредит, чтобы выплатить зарплату"

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Новогодний корпоратив в ресторане обойдется в среднем 800-1500 грн с человека. В стоимость входит еда и развлекательная программа. Алкогольные напитки оплачивают отдельно.

— Мы на корпоратив откладывали полгода. Он будет после Нового года, — рассказывает 29-летняя Яна Мищенко из Львова. Открыла студию красоты, где делают прически, макияж. Имеет пятерых работниц. — Среди клиентов есть много невест, выпускниц. С каждого заказа экономили на корпоратив 5 процентов. Накопилось по 4 тысячи гривен на каждого работника. До конца декабря у нас горячая пора. Каждый день расписан с утра до ночи. Самый большой наплыв будет в последние дни года. Решили с девочками, что поедем на корпоратив в Закарпатье. Должны заплатить турфирме по 3850 гривен. Входит проживание и питание. Будем после праздников париться в чанах, радоваться жизни. Из собственного кошелька выделю средства работницам на презенты. Куплю по набору кистей для макияжа. Договорились, что будем делать подарки друг другу не дороже 500 гривен.

— Нам компания подарила поездку в Чехию. Путешествие на автобусе займет почти сутки, но все счастливы, — говорит киевлянин 33-летний Максим Селезнев.

Работает менеджером в международной фирме. — Каждому сотруднику разрешили взять кого-то с собой. Я поеду с девушкой. Смотрел, что такое путешествие стоит 200 евро — более 5 тысяч гривен. К тому же каждому подарили беспроводные наушники, по дневнику. И дали неделю каникул. Так у нас впервые празднуют Новый год. Раньше корпоративы организовывали в ресторане. Но застолья надоели. А поездка — оригинально. Отказались только двое коллег. У одного должен родиться ребенок в эти дни. А второй сдает важный проект, не может позволить себе отдых.

Владелица винницкого магазина верхней одежды 37-летняя Ирина Савельева отменила новогодний корпоратив. Объяснила, что из-за теплой зимы товар не продается.

— Обычно к новогодним праздникам у нас полная касса. Очереди длиннющие, все одеваются на зиму. А в этом году пусто, — говорит Ирина. — Брали немного одежды в ноябре, когда похолодало. Я завезла товара почти на 100 тысяч гривен. Держу шестерых продавцов-консультантов. Придется брать кредит, чтобы выплатить зарплату. В прошлом году ходили на корпоратив в ресторан. Сейчас каждый принесет какое-то блюдо, посидим в офисе.

— У коллеги сын заболел. Решили отказались от корпоратива. Деньги перевести на лечение ребенка, - рассказывает 24-летний Роман Дашинский из Винницы. Работает программистом. — Да и не понятно, как будем работать дальше. Инвесторы переводят работу за границу. Говорят, достали постоянные изменения законодательства в Украине. Пятерым работникам предложили переехать в Данию. Нестабильная ситуация и низкий доллар. Программисты начали терять в зарплате. Нам платят валютой. Получаю 46 тысяч гривен, в прошлом году получалось в пересчете 54 тысячи. У нас всегда были крутые корпоративы за счет компании. В прошлом году праздновали в загородном ресторане. Там был бассейн с подогревом.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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