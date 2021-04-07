"Предприятия отводили под картофель по тысяче гектаров, сейчас имеют 250"

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 729
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 396
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 477
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 729
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1017
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1791
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 225
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 882
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
2
2
2
3
2
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к &quot;Dolga net&quot;
Просрочили с выплатой микрокредита? Тогда вам к "Dolga net"
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
На китайской канцелярии зарабатывают до 10 тысяч гривен
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Молоко покупают по 10 гривен за литр
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Неделя отдыха в Буковеле обойдется в 36 тысяч гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Учителя будут зарабатывать по меньшей мере 3900 гривен
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 252
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 234
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1764
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1278
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 387
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 00:40

"Предприятия отводили под картофель по тысяче гектаров, сейчас имеют 250"

  Комментировать
 

- Большинство картофеля в Украине до сих пор выращивает население. Но последние пять лет домохозяйства ежегодно сокращают площади на 10 процентов, - рассказывает исполнительный директор ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, 47 лет.

В прошлом году в Украине собрали 20,7 миллиона тонн клубней. 98 процентов вырастило население. Сельхозпредприятия - 367 тысяч тонн. Почему промышленные производители отказываются от картошки?

- Государственная статистика не соответствует действительности, так как показатели не пересматривались не менее шести лет. Последний раз замеряли площади под картофелем в домохозяйствах в 1998. За это время многое изменилось. Украина потеряла часть Донецкой, Луганской областей и Крым, а цифры остались те же. Никто не знает точного количества населения, поскольку переписи не было 20 лет. Украинцы на приусадебных участках отводят больше земли под томаты, чеснок, спаржу.

Шесть лет тому назад промышленно выращенный картофель занимал 30 процентов, а сейчас эта цифра уменьшилась до 1,8. Предприятия, которые раньше отводили под картофель по тысяче гектаров, сейчас в лучшем случае имеют 250-300. Не считают целесообразным увеличивать площади, потому что это рискованно. Отпускная цена может упасть. Пять лет тому назад внутренний рынок был перенасыщен продукцией, выхода на внешние не было. Картофель стоил 2,3-2,7 гривны при себестоимости производства 4,5-6. Поэтому начали ежегодно сокращать площади на 10-15 процентов.

Пока цена была минимальная, рынок Украины не интересовал импортеров. Но первый же год засухи показал, что такое отсутствие преград и защиты внутреннего рынка - клубни начали везти отовсюду. Это заставило отечественных производителей забросить картофелеводство.

Как исправить ситуацию?

- Следует развивать собственную переработку картофеля. У нас таких предприятий не хватает. Есть три завода по изготовлению чипсов, два крахмальных. Фактически нет ни одного мощного предприятия по изготовлению картофеля фри. Работает такой завод в городе Мена Черниговской области. Может переработать 50 тонн сырья, но ни разу на эти показатели не выходил. Обанкротилась из-за засилья на рынке дешевого белорусского продукта единственная линия по изготовлению картофельного пюре.

В разработанной госпрограмме по развитию промышленного картофелеводства нет порядка компенсации строительства перерабатывающих предприятий и помощи в поиске инвесторов. Если просто завезти импортное оборудование для переработки, то минимальный экспортный налог на добавленную стоимость составит миллион евро. Предприниматель должен взять эти средства в кредит под 27 процентов годовых. У мелких производителей нет средств на строительство таких заводов. Крупные агрохолдинги не считают целесообразным инвестировать в это направление. Как следствие - состоялось банкротство отрасли.

Страны ЕС закрыли свои рынки для картофельной продукции из Украины. Так же поступили страны Таможенного союза. Зато украинский - открыт для всех.

В прошлом году профильное министерство и ассоциация написали программу развития промышленного картофелеводства. Там говорится об увеличении объемов производства клубней и продукции из них, развитии семеноводства, создании 10 тысяч новых рабочих мест. Это поможет отрасли?

- Имея 20,7 миллиона тонн картофеля, Украина фактически превратилась в импортозависимое государство. Цену на рынке диктуют супермаркеты, принимающие клубни на реализацию. Контракт с одним поставщиком - это по меньшей мере тысяча тонн в месяц. Столько может вместить камера картофелехранилища и полсотни 20-тонных фур. Торговая сеть, а их чуть больше 20 в Украине, имеет двух-трех поставщиков. Каждый промышленный производитель должен выращивать и хранить 6-10 тысяч тонн картофеля, чтобы обеспечить супермаркет.

Государственная программа разрабатывалась, чтобы поддержать промышленное картофелеводство. Первое, на что нужно обратить внимание - сертифицированные семена. Они дорогие. Если фермерское хозяйство покупает такой картофель, то государство должно компенсировать хотя бы половину стоимости. Также предусмотрена помощь на установку систем орошения, строительство картофелехранилища, приобретение оборудования. По каждому направлению есть перечень документов, которые должен предоставить фермер для получения государственной дотации.

Эта программа уже действует?

- Ее не подписал ни министр экономики, ни министр аграрной политики. Поэтому она не вступает в силу. Механизм получения компенсаций не заработает.

Каких международных стандартов придерживается Украина относительно выращивания, хранения и транспортировки картофеля?

- В прошлом году государство внедряло четыре карантинные Евродирективы для предупреждения развития болезней растений. В частности, картофельной нематоды, рака картофеля, бурой и кольцевой гнили. Украине нужно расширять сеть лабораторий для исследования карантинных организмов в клубнях. Сейчас их выявляют заведения в Черниговской и Житомирской областях. Надо подключать Херсонщину, Львовщину, Волынь, Тернопольщину. Для этого усилить и сертифицировать исследовательскую базу учреждений.

Автор: Татьяна КОВАЛЬЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Предприятия отводили под картофель по тысяче гектаров, сейчас имеют 250"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 24696
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 11268
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8352
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 7533
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 5886
Деньги
Квартирантам запрещают переставлять мебель
Квартирантам запрещают переставлять мебель Просмотров: 18
"Чтобы заработать, нужно обслуживать около тысячи клиентов в день"
"Чтобы заработать, нужно обслуживать около тысячи клиентов в день" Просмотров: 900
Нынешний прожиточный минимум не соответствует реальному
Нынешний прожиточный минимум не соответствует реальному Просмотров: 9
"Берут кредит не там, где дешевле, а в ближайшем банке"
"Берут кредит не там, где дешевле, а в ближайшем банке" Просмотров: 504
Компенсацию за электроотопление будут платить три месяца
Компенсацию за электроотопление будут платить три месяца Просмотров: 351
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 240
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть