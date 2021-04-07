"Предприятия отводили под картофель по тысяче гектаров, сейчас имеют 250"

- Большинство картофеля в Украине до сих пор выращивает население. Но последние пять лет домохозяйства ежегодно сокращают площади на 10 процентов, - рассказывает исполнительный директор ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова, 47 лет.

В прошлом году в Украине собрали 20,7 миллиона тонн клубней. 98 процентов вырастило население. Сельхозпредприятия - 367 тысяч тонн. Почему промышленные производители отказываются от картошки?

- Государственная статистика не соответствует действительности, так как показатели не пересматривались не менее шести лет. Последний раз замеряли площади под картофелем в домохозяйствах в 1998. За это время многое изменилось. Украина потеряла часть Донецкой, Луганской областей и Крым, а цифры остались те же. Никто не знает точного количества населения, поскольку переписи не было 20 лет. Украинцы на приусадебных участках отводят больше земли под томаты, чеснок, спаржу.

Шесть лет тому назад промышленно выращенный картофель занимал 30 процентов, а сейчас эта цифра уменьшилась до 1,8. Предприятия, которые раньше отводили под картофель по тысяче гектаров, сейчас в лучшем случае имеют 250-300. Не считают целесообразным увеличивать площади, потому что это рискованно. Отпускная цена может упасть. Пять лет тому назад внутренний рынок был перенасыщен продукцией, выхода на внешние не было. Картофель стоил 2,3-2,7 гривны при себестоимости производства 4,5-6. Поэтому начали ежегодно сокращать площади на 10-15 процентов.

Пока цена была минимальная, рынок Украины не интересовал импортеров. Но первый же год засухи показал, что такое отсутствие преград и защиты внутреннего рынка - клубни начали везти отовсюду. Это заставило отечественных производителей забросить картофелеводство.

Как исправить ситуацию?

- Следует развивать собственную переработку картофеля. У нас таких предприятий не хватает. Есть три завода по изготовлению чипсов, два крахмальных. Фактически нет ни одного мощного предприятия по изготовлению картофеля фри. Работает такой завод в городе Мена Черниговской области. Может переработать 50 тонн сырья, но ни разу на эти показатели не выходил. Обанкротилась из-за засилья на рынке дешевого белорусского продукта единственная линия по изготовлению картофельного пюре.

В разработанной госпрограмме по развитию промышленного картофелеводства нет порядка компенсации строительства перерабатывающих предприятий и помощи в поиске инвесторов. Если просто завезти импортное оборудование для переработки, то минимальный экспортный налог на добавленную стоимость составит миллион евро. Предприниматель должен взять эти средства в кредит под 27 процентов годовых. У мелких производителей нет средств на строительство таких заводов. Крупные агрохолдинги не считают целесообразным инвестировать в это направление. Как следствие - состоялось банкротство отрасли.

Страны ЕС закрыли свои рынки для картофельной продукции из Украины. Так же поступили страны Таможенного союза. Зато украинский - открыт для всех.

В прошлом году профильное министерство и ассоциация написали программу развития промышленного картофелеводства. Там говорится об увеличении объемов производства клубней и продукции из них, развитии семеноводства, создании 10 тысяч новых рабочих мест. Это поможет отрасли?

- Имея 20,7 миллиона тонн картофеля, Украина фактически превратилась в импортозависимое государство. Цену на рынке диктуют супермаркеты, принимающие клубни на реализацию. Контракт с одним поставщиком - это по меньшей мере тысяча тонн в месяц. Столько может вместить камера картофелехранилища и полсотни 20-тонных фур. Торговая сеть, а их чуть больше 20 в Украине, имеет двух-трех поставщиков. Каждый промышленный производитель должен выращивать и хранить 6-10 тысяч тонн картофеля, чтобы обеспечить супермаркет.

Государственная программа разрабатывалась, чтобы поддержать промышленное картофелеводство. Первое, на что нужно обратить внимание - сертифицированные семена. Они дорогие. Если фермерское хозяйство покупает такой картофель, то государство должно компенсировать хотя бы половину стоимости. Также предусмотрена помощь на установку систем орошения, строительство картофелехранилища, приобретение оборудования. По каждому направлению есть перечень документов, которые должен предоставить фермер для получения государственной дотации.

Эта программа уже действует?

- Ее не подписал ни министр экономики, ни министр аграрной политики. Поэтому она не вступает в силу. Механизм получения компенсаций не заработает.

Каких международных стандартов придерживается Украина относительно выращивания, хранения и транспортировки картофеля?

- В прошлом году государство внедряло четыре карантинные Евродирективы для предупреждения развития болезней растений. В частности, картофельной нематоды, рака картофеля, бурой и кольцевой гнили. Украине нужно расширять сеть лабораторий для исследования карантинных организмов в клубнях. Сейчас их выявляют заведения в Черниговской и Житомирской областях. Надо подключать Херсонщину, Львовщину, Волынь, Тернопольщину. Для этого усилить и сертифицировать исследовательскую базу учреждений.