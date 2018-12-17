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вторник, 18 декабря 2018 00:30

"Посидим в офисе, а вечером пойдем на дискотеку"

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— В нашей компании корпоратив проводят дважды на год — летом и перед Новым годом. Обязательно в ресторане. Шеф на прошлогоднем назначил коллегу своим заместителем. Теперь на празднование ходят все работники. Каждый мечтает о более высокой должности или добавке к зарплате, — рассказывает 27-летний Андрей Савич из Винницы. Работает в компании, которая разрабатывает программное обеспечение.

— Все пытаются одеться в самое дорогое. Получаю зарплату 28 тысяч гривен. На наряд для корпоратива трачу не меньше 10 тысяч. В прошлом году организовали костюмированную вечеринку, я был в образе британского принца Гарри. За красный пиджак заплатил 6 тысяч гривен. В этом году придумали, что должны поздравить всех коллег. Месяц играем в "Тайного Санту". У администратора тянем бумажки с именами сотрудников. Должны подготовить подарок. Поздравляем, кто кого выбрал. Но сумма ограничена — не больше 300 гривен.

— Цены в ресторанах начинаются от 500 гривен с человека. Искали, где провести корпоратив. Все забито, — говорит 34-летняя Татьяна Бабалюк. Руководит юридической компанией в Виннице. — Свободные даты остались по тысяче и 1500 гривен с человека. Коллеги предложили праздновать в новогоднюю ночь. В новом ресторане, который открылся в спальном районе города, будет вечеринка в стиле 1990-х. Обойдется каждому в 1600 гривен. Перед Новым годом всегда имеем много клиентов, поэтому можем себе это позволить.

В Киеве корпоратив в ресторане обойдется от 800 до 4 тыс. грн с человека. В последнем варианте в стоимость входят дорогие алкогольные напитки, красная и черная икра, устрицы.

— В этом году руководство везет нас в Буковель на три дня. Работникам позволили брать с собой жен и мужей. Заплатить нужно только за дорогу по 800 гривен, — говорит программист из Киева 33-летний Дмитрий Лебедев. — В прошлом году праздновали в загородном ресторане. Жена купила платье почти за 5 тысяч гривен. Потом еще захотела накидку на плечи. Вместе на наряд потратили столько, что могли бы неделю отдыхать в Египте. Но больше всего выделилась жена шефа. Говорил, что купил ей колье с бриллиантами за почти 40 тысяч гривен. В этом году вечеринку в ресторане отменили. В Буковеле на корпоратив все наденут пижамы, которые подарили на работе.

В Днепре рестораны берут 500–1000 грн, в Харькове — 600–800, Львове — от 450 грн.

— Большая конкуренция между заведениями. Поэтому даже за неделю до Рождества можно выбрать место, где посидеть. За наименьшую сумму на стол поставят горячее блюдо, несколько салатов, нарезку из мяса и овощей, — рассказывает парикмахер 26-летняя Яна Данилевская из Львова. — Если заказать развлекательную программу, придется доплатить по 100 гривен с человека. Мы с девушками договорились, что каждый принесет какое-то блюдо на работу. Посидим в офисе, а вечером пойдем на дискотеку. Потратим максимум по 300 гривен.

В областях, где ввели военное положение, часть фирм и организаций отменили корпоративы.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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