Посевные площади гречихи уменьшились в десять раз

— Килограмм гречки сейчас стоит 30-35 гривен. Цена будет расти. Ведь в Украине посеяли минимальное количество необходимого продовольственного запаса. Нужно 150 тысяч гектаров, имеем 78 тысяч. И большого урожая не прогнозируют, — говорит исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой, 54 года.

Почему цена на гречку постоянно колеблется?

- За 20 лет в Украине в десять раз уменьшились посевные площади под гречкой, – говорит исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой. - Эта культура имеет ограниченный спрос на мировом рынке. Украинские агрохолдинги отказались от ее производства. Сейчас гречку выращивают средние и мелкие сельхозпредприятия. Но из-за ценовых качелей рынок непрогнозируемый. При высоких доходах в этом году никто не гарантирует производителям, что не получат еще больших убытков в следующем. Также отсутствует государственная политика по поддержке производства нишевых культур. Люди помнят стремительное подорожание гречки в 2016 году. Сейчас разворачивается новая волна повышения стоимости.

В чем секрет популярности этой крупы?

- Для украинца гречка имеет наибольшую ценность среди других круп. Политики дарят ее во время избирательных кампаний, будто пытаются сказать людям, что их ценят и уважают. С другой стороны, гречка — традиционный и полезный для здоровья продукт. Когда появляются новости о подорожании, люди берут впрок, так чувствуют себя спокойнее.

Кто основной покупатель гречки?

- Те, кто привык ее есть с детства. Они будут покупать гречку, несмотря на ценовые качели. Правда рост стоимости более 30 гривен за килограмм привел к тому, что объемы продаж крупы сократились. Страна теряет и гречкосеев, и потребителей гречки. Сейчас ее чаще начали заменять более дешевыми крупами. Популярны перловка, рис, ячневая крупа.

Какую продукцию украинцы преимущественно покупают в магазинах - отечественную или импортную?

- Последние три года на украинский рынок массово попадала русская гречка. Ее завозили через Казахстан. Там себестоимость была низкой. Поэтому местные производители целенаправленно захватывали наш рынок. Это один из элементов гибридной войны РФ против Украины.

В то же время с начала пандемии коронавируса Россия и страны Евросоюза ввели ограничения на импорт гречки, ржи, льна, чеснока, лука. Запрет действовал до 30 июня. С другой стороны, переходящие запасы гречки, которые Россия могла поставить на украинский рынок, закончились. У них высокая внутренняя цена — оптовые поставки предлагают по 25-28 гривен за килограмм. Это фактически, как в Украине.

Кроме России и Казахстана, крупу еще можем завозить из Польши. Покупать в Китае, Японии, Индии — не вариант. Потому что там потребляют другой вид крупы - гречку татарскую. Она идет преимущественно на муку. Украинцы едят гречку обычную. Используем ее как крупяную культуру.

В магазинах есть фасованная гречка, весовая. От чего зависит цена?

- За последние три года качество крупы в магазинах ухудшилось, потому что в Украину завозили много импортной гречки. Российская продукция не всегда соответствовала государственным стандартам. Даже по механическим показателям — имела лишние измельчения, засоры. Крупа украинского производства имеет высшее качество. Надо ориентироваться на торговые марки, которые продают отечественную гречку.

Цена крупы зависит от вида. Дороже всего стоит зеленая гречка. Она выращена по органическим технологиям. Также высока стоимость продукции под марками, которые тщательно следят за качеством. Сегодня дешевый сегмент гречки — 30-35 гривен за килограмм. В прошлом году российскую крупу продавали по 10-15 гривен.