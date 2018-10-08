Поменяли квартиру на дом в селе

— Мы с мужем живем в общежитии бывшего радиозавода. Когда предприятие закрыли, жильцы переделали комнаты в однокомнатные квартиры. Поставили электрические плиты. Жилось более-менее нормально, — рассказывает 53-летняя Екатерина Демченко из Смелы на Черкасчине.

В прошлом году из-за долгов за газ в городе несколько раз прекращали работу котельные. Без тепла были жилые дома, школы, детсады.

— Придешь с работы, а на термометре не больше 15 градусов. Кто включал "дуйку", кто электрообогреватель. А у кого ничего не было, и купить не за что — мерзли. Нам сваты отдали самодельную электробатарею. В комнате нагревалось до 18 градусов. На ночь обкладывались бутылками с теплой водой и так спали. На выходные ехали в село в родительский дом. Топили грубу. Только там отогревались. И опять на неделю — в Смелу мерзнуть. Наш дом получил 15 разрешений на индивидуальное отопление. Кто пошустрее, успел первым собрать документы. Мы и не знали. Да и денег все равно нет. Котел стоит не меньше 10 тысяч. Еще четыре нужно заплатить, чтобы отрезаться от централизованного отопления. Если в этом году тоже будут проблемы с отоплением, так же будем зимовать. В будни — в Смеле, на выходных — в селе. Правда, дрова еще не заготовили.

Семья Коваленко жила в Смеле в однокомнатной квартире на первом этаже девятиэтажки. Поменяли ее на дом в селе.

— Вспоминаем зимовку в квартире, как страшный сон. В прошлом году отключили девять котельных, без тепла остались 20 тысяч жителей города. Хоть летом местные чиновники говорили, что готовы к отопительному сезону, — говорит 48-летняя Татьяна Коваленко. — Люди перекрывали трассу. Но тепло так и не включили. Мы с мужем с весны начали искать варианты обмена квартиры на частный сектор. Нам предлагали преимущественно старые дома. Потом нашли идеальный вариант — в 2 километрах от Смелы. Месяц назад переехали в село. Здесь есть газовое отопление. Поэтому сидим в тепле. На работу ездим машиной. На выходные приезжают греться дети. Внуки у нас будут проводить все каникулы.