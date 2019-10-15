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Покупательная способность упала

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- В свое время работников массово потеряла промышленность. Люди ушли в торговлю. Сегодня она обеспечивает работой большинство украинцев. Потому что обычно не надо специальных знаний или образования. Работу могут предложить даже выпускникам школ, - говорит 46-летний Алексей Дорошенко, председатель Национального совета экономического развития.

- В регионах работникам готовы платить 7-8 тысяч гривен зарплаты. В столице заработки выше. Однако люди часто переходят из одного магазина в другой. Ищут лучшие условия, заработки.

Больше всего магазинов в Киеве, Одессе, Днепре, Запорожье, Харькове. Активно новые торговые точки строят во Львове. Сегодня это один из самых перспективных городов страны, потому что приближен к Польше. Украинцы могут зарабатывать деньги в соседней стране. А тратить дома. Правда, покупательная способность украинцев упала. Есть случаи, когда торговые центры площадью 50 тысяч "квадратов" не приносят прибыли. Что уж говорить о небольших торговых точках. Их владельцы или банкротятся, или ищут новое место, где будет больше клиентов. Например, в Киеве пустует много свободных площадей, которые сдают под магазины.

В 2006-2007 годах Украина входила в десятку стран, где интересно было вести розничную торговлю. К нам заходили иностранные компании. В последнее время инвесторы выводят деньги. Иностранных магазинов закрылось больше, чем появилось. Правда, в прошлом году зашла большая торговая сеть одежды. Ждем шведскую "Икеа". Однако никаких гарантий, что магазины откроются в ближайшее время, нет.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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