Почти 40 процентов украинок хотели бы иметь собственное дело

В Украине 68% женщин трудоспособного возраста имеют работу. Трудоустройство большего количества украинок прибавит экономике от $7,5 млрд до $23,6 млрд, говорится в исследовании Центра экономической стратегии.

- В Украине уровень занятости женщин ниже. Причин несколько - неравенство доходов, законодательные ограничения, культурные особенности и гендерные стереотипы, - говорит экономист Дария Михайлишина, 23 года. - Женщины в первую очередь занимаются детьми, домашним хозяйством, ухаживают за больными родственниками. Не всегда выходят на работу после декретного отпуска через три года. Карьера для них - на втором плане. Мужчины же наоборот должны обеспечивать семью. Так считают 60 процентов украинцев, свидетельствуют опросы.

Украинки зарабатывают меньше мужчин. Например, на одной и той же должности в конкретной компании люди одного возраста, с одинаковым опытом и образованием получают по-разному. Женский труд оценивают дешевле. Кроме того, сами украинки часто выбирают профессии, которые оплачиваются ниже. Например, в сельском хозяйстве, образовании. И работодатели не спешат трудоустраивать женщин. Перестраховываются, что те скоро уйдут в декрет или часто будут на больничном, когда болеет ребенок. Нежелательными являются работницы после 50 лет. При этом предприятия и организации в Украине остро испытывают дефицит кадров. Это связано со старением населения, массовой трудовой миграцией за границу. Женщины - трудовой ресурс, который не используют по полной. Хотя они способны выполнять такую же работу, что и мужчины. Два года назад государство сделало важный шаг: сократили список запрещенных для женщин профессий. Правда, его надо было полностью отменить.

Одна из причин, почему женщины не могут работать - сложно устроить ребенка в садик. До сих пор существуют очереди. На 100 мест в среднем претендуют 113 детей. Поэтому некоторые сидят без работы вынужденно. Надо увеличивать количество коммунальных детсадов, уменьшать перечень разрешений для открытия частных учреждений. Женщинам следует разрешить работать дистанционно или неполный рабочий день. В Великобритании работники обоего пола могут выбрать гибкий график работы, если проработали в компании больше полугода. Работают из дома, если заболел ребенок или его раньше надо забрать из школы.

В Европе действуют программы переквалификации. Если во время декретного отпуска потеряли навыки или решили освоить новую профессию, государство бесплатно поможет. Предлагают курсы ведения бизнеса. Так количество предпринимателей растет, а безработица падает. В Украине почти 40 процентов женщин хотели бы иметь собственное дело, но не знают, с чего начать.