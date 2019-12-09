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вторник, 10 декабря 2019 07:30

Перепробовал более 50 видов растений

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— Хотел начать собственное дело. Искал идеи. Зашел на популярные в Польше, Казахстане, России сайты. Выбрал девять продуктов, которые можно производить у себя на балконе. Там были коврики со смешными надписями, копилки для путешествий и прочее. Увидел статью о датских студентах. Они сделали растущие карандаши, - говорит 28-летний Артем Силко.

Три года назад с женой Анной основал бизнес на необычной канцелярии. Карандаши, подставки для канцелярии, листовки содержат капсулу с семенами растений. Если посадить в землю и поливать по инструкции, они прорастут.

- Стержни для карандашей заказали в Польше. Капсулу с семенами разработали сами. В дело вложил около 20 тысяч гривен, они окупились сразу. Имели сначала проблему. Оказалось, что семена большинства цветов нельзя использовать. Перепробовал более 50 видов растений. Подошли шесть. Чтобы наладить производство, дал объявление в районе. Предлагал работу на дому. Надо было склеивать стержень с капсулой с семенами. Люди охотно откликнулись. За день можно заработать 600 гривен.

Продаем преимущественно наборы. Кроме карандашей, туда входят открытки, подставка для канцтоваров. Еще есть куб, где выращивают растение. Самая популярная в карандашах — мята. В кубах любят лаванду. Средняя стоимость набора — 400 гривен. Карандаш можно купить за 35. Бывает, что клиент купил наше изделие, но ничего не выросло. Тогда разбираемся. Чаще всего неправильно сажают. Глубоко засовывают карандаш в почву. Или не так поливают. Если клиент следовал инструкции, можем предложить новую продукцию или вернуть деньги. Таких случаев немного.

Основной рынок сбыта — соцсеть "Инстаграм". Выставляем фото, проводим конкурсы. Писали блогерам, чтобы попробовали нашу продукцию и дали отзывы. Однажды я понял, что больше не справляюсь с приемом заказов, ответами на вопросы. Сказал жене, что буду нанимать работника. Тогда она уволилась с работы и начала вести страницу. Сейчас это наш основной бизнес. Больше всего заказов перед 1 сентября, новогодними праздниками. Вторая волна начинается со Дня влюбленных. Постоянно тестируем новую продукцию. Поняли, что можем предложить что угодно с семенами. К Новому году выпустили елочные игрушки с разноцветным мхом.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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Дата
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