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среда, 19 июня 2019 00:35

Перепевает известные песни

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Пятерка популярных украинских каналов на "Ютюбе", набирающие миллионы просмотров.

Сливки Шоу

Владелец блога 32-летний Юрий Шевченко из города Стебник Львовской области. В видео рассказывает об экспериментах: как погладить одежду без утюга, что будет, если засунуть петарду в сейф, как из одного апельсина сделать 2 л сока и тому подобное.

Джек Белозеров

Основатель 27-летний Евгений Белозеров - актер и музыкант из Харькова. Перепевает известные песни, пародирует звезд. За первую рекламу заработал $100. Благодаря каналу на "Ютюбе" Белозеров содержит семью, помогает родителям и финансирует собственную студию звукозаписи.

Янго

Основатель - 21-летний Ян Гордиенко из Краматорска Донецкой области. Рассказывает о своей жизни. Имеет брата 8-летнего Тихона, с которым тоже снимает ролики. В среднем за месяц зарабатывает $2-5 тыс.

Креосан

Научно-популярный канал. Ведет 33-летний Александр Крюков из Луганска. Вместе с друзьями развенчивает популярные мифы. До того как стать блогером, Александр 10 лет ремонтировал телевизоры.

Первый кулинарный Украины

Канал принадлежит львовским супругам Светлане Пистун и Андрею Мастикашу. Готовят простые блюда домашней кухни: деруны, кулиш и другие.

Автор: Ирина КАЛЬЧЕНКО
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