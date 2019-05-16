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пятница, 17 мая 2019 07:15

Перейти на индивидуальное отопление можно только всем домом

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С 1 мая запретили отключать жителей многоэтажек от централизованного отопления и горячей воды без их согласия, если другие владельцы квартир перешли на индивидуальное отопление. Об этом говорится в Законе "О жилищно-коммунальных услугах". Его приняли в ноябре 2017 года. Начал действовать с мая.

Если на момент вступления в силу закона в доме половина или более квартир уже отделились от централизованного отопления, другие жители не обязаны, но могут перейти на индивидуальное отопление. Исключительно по собственному решению.

- Раньше этот вопрос не был урегулирован. Теперь перейти на индивидуальное отопление можно только всем домом. Заставлять людей закон запрещает, - говорит энергетический эксперт Мария Яковлева, 48 лет. - Нововведение в первую очередь предотвращает разбалансирование системы отопления. Когда половина дома пользуется индивидуальным, а половина центральным отоплением, то последние платят большие счета. Ведь все тепловые потери распределяют между собой.

Чтобы перейти на автономное отопление, жильцы дома должны обратиться к электро- или газоснабжающей компании за техническими условиями. Тогда будет понятно, насколько условия конкретной многоэтажки соответствуют нагрузке на сети для безопасной поставки электроэнергии или газа. Таким образом удастся предотвратить аварии и пожары, поломки электроприборов. Если мощностей доме достаточно, то отключение от центрального снабжения планируют до 1 октября. За это время жители квартир должны установить котлы, а теплоснабжающая компания демонтировать свои сети.

- В законе о жилищно-коммунальных услугах нет ни слова о бойлерах для подогрева воды. Чтобы установить их, разрешений не требуется. Покупаете бойлер, устанавливаете счетчик горячей воды. Перекрываете вентиль и пользуетесь водой, - говорит 68-летний Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

- Что касается индивидуального отопления, то переход может быть вынужденным. Например, в Каменец-Подольском Хмельницкой области перестало работать предприятие, которое отапливало город. Мэр объявил, что всем жителям надо установить индивидуальные котлы.

Ситуация, когда половина дома отказалась от центрального теплоснабжения, а другая нет - технически невозможна. Людям будут приходить двойные счета. Соответственно накапливается долг за отопление. Знаю несколько таких случаев. Кроме того, существует приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства за 2005 год, по которому отключение дома от централизованного отопления должно проходить с соблюдением процедуры. Протокол решения собрания жильцов передается межведомственной комиссии при местном органе исполнительной власти. Она решает, разрешить ли дому отсоединиться от центрального отопления. Есть другой - более сложный - путь, когда в многоэтажке решают установить кровельную котельную или индивидуальный теплопункт. За это сначала должны проголосовать 50 процентов жителей. Далее следует дособирать подписи до 75 процентов.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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