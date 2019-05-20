От кризиса спасла швейная машинка

- Наивыгоднейшее мое вложение денег - трактор. Купил в 1993 году за 54 тысячи рублей по блату из колхоза, - рассказывает Николай Соколан, 59 лет, из села Тарасовка Чернобаевского района Черкасской области.

- Последние годы дохода большого он не дает. Иногда работаю по часу-два в день. А были времена, когда получал хорошие деньги. Подрабатывал в сезон, потом жил полгода на эти деньги. Сейчас цены на топливо и детали выросли. Например, аккумулятор стоит около 3 тысяч, стартер – 2500. А еще часто меняю гидравлику и навесное оборудование, потому что на огородах работать сложнее. Раньше трактор меня выручал. А сейчас солярка стоит 30 гривен за литр. До половины заработка идет на топливо. За сотку огорода беру 30 гривен, за один раз получаю 500-1000.

- Мне покупка швейной машины спасла жизнь, - говорит 59-летняя Елена Елейник из Черкасс.

- В середине 90-х попала под сокращение. Работала в научно-исследовательском Институте пластмассы. Тогда же развелась с мужем. Один сын оканчивал школу, другой в школу шел. Кума работала швеей. Как-то пришла в гости и сказала, что уволилась с работы. За день получает больше, чем раньше за месяц. Начала меня учить шить. Дополнительно я окончила курсы закройщиков. Купила подержанную швейную машину. Сейчас у меня их пять.

Тогда такой промежуток времени был, когда у людей были деньги. А товаров не хватало. Шила куртки. Мне приносили огромные тюки ткани, забирали готовую продукцию. Позже сама продавала одежду на базаре. Затем сын Саша в полицию пошел работать. Как-то приходит, говорит: "Мам, сшей мне форму". Я сшила - понравилось. Стали ко мне его коллеги обращаться, работники СБУ.