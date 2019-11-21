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пятница, 22 ноября 2019 00:40

Одежда в Польше стоит втрое дешевле

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27-летняя Галина Остряч раз в месяц ездит в Польшу за покупками. Берет 200-300 евро - 5-8 тыс. грн. Домой привозит продукты, бытовую химию, лекарства, одежду.

- Раньше ездила автобусом, в одну сторону получалось 500 гривен. Теперь получила водительские права, то еду на машине. Так удобнее, потому что в руках много товара не привезешь, - рассказывает Галина. - Чаще всего делаю закупки в супермаркетах в Перемышле. Иногда заезжаю в Краков или Варшаву. В польской столице моя подруга живет. Три года назад вышла замуж за местного. Бывает, у нее заночую. Потому что в прошлом году ввели правило: на территории соседней страны нужно находиться не меньше суток. Иначе на таможне нужно платить.

На некоторые продукты в Польше цена вдвое ниже, чем в наших супермаркетах. Но надо знать точки. Когда впервые поехала, зашла в первый попавшийся магазин при границе. Там цены страшные. Потом подруга меня поводила по выгодным магазинам. Рассказала, что надо искать товары с красными ценниками - акционные. Из Польши часто привожу кофе, чай, специи. В Украине литр растительного масла стоит 30-35 гривен, там - 20-22. Люблю польские сыры, йогурты, сметану. Иногда цены наполовину ниже наших. Также значительно дешевле мясо и рыба. Но боюсь брать. Во-первых, хуже по вкусу. Во-вторых, огромный срок годности настораживает. Польское сало и ветчину тоже не люблю - по вкусу, как мыло.

Больше всего средств Галина Остряч тратит на бытовую химию.

- Много покупаю жидкого стирального порошка. Беру себе, маме, свекрови. Одна бутылка получается 60-70 гривен. У нас такой по 200-250 продают. Также покупаю дезодоранты, шампуни, бальзамы для волос. Иногда соседка заказывает памперсы для детей. На пачке экономит 80 гривен, - продолжает. - Когда еду в Польшу, знакомые и родственники сносят медицинские рецепты. За рубежом лекарства дешевле. У моего отца проблемы с почками. Каждый раз ему беру медикаменты. У нас их цена - 900 гривен. В польской аптеке - 300. На следующих выходных поеду за подарками к Николаю. Возьму 500 евро - больше 13 000 гривен. Я каждый год скупаюсь в ноябре. Потому что перед самыми праздниками весь день в очереди на границе можно простоять. Поляки шутят, что украинцы за "киндерами" едут. В супермаркетах Перемышля больше украинцев, чем поляков. Только и слышишь: "Ты откуда?" - "Из Львова". - "А я - из Ивано-Франковска".

Буду покупать одежду крестникам, племянникам. Там она в три раза дешевле. Когда-то в львовском магазине увидела красивое детское платье. Стоило больше 2 тысяч гривен. В Польше нашли такое же платьице за 800 гривен. А вот игрушек дешевых там не видела. Цена примерно как в Украине. Как-то попала на распродажу в обувном магазине. Мужу кроссовки, которые у нас стоят больше 3 тысяч гривен, взяла за 1600. В следующем году планируем делать ремонт. Всю технику - холодильник, стиралку, телевизор - будем покупать в польских магазинах.

Как-то спросила у подружки, которая живет в Варшаве: "А чего в Польше не хватает?" Говорит - дешевой водки, сигарет и хороших врачей.

Автор: Юлия ЛИПИЧ
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