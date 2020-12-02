Няне платят 187 гривен в час

- Работы в Польше стало меньше. В марте сократили треть персонала магазина одежды, где я работала, - говорит 34-летняя Наталья Грицюк. Третий год живет в Варшаве.

- Получала хорошую зарплату - более тысячи долларов. Но и требования были существенные: требуется знание немецкого, английского и польского языков. Когда сократили, долго не могла найти работу. У меня возле дома расположена кофейня. Владелец всегда нанимал работников, а в последнее время работает с женой. В Украине я была воспитателем, имею диплом. Чтобы устроиться по специальности в Польше, пошла учиться в школу для взрослых на специалиста по уходу за детьми. Обучение продлится год, весной получу диплом.

Зарегистрировалась на сайте поиска нянь. Выставила фото из детсада в Украине, где работала. Расписала, почему хочу работать с детьми. За несколько недель мне предложили нянчить 12-месячного мальчика. Прошла несколько собеседований. Оставляли на несколько часов, чтобы понять, как ребенок реагирует на меня. Няне за час работы в Польше платят 187 гривен. Но надо быть готовым, что будешь работать не полный день. Нянчу ребенка утром, прихожу трижды в неделю. У меня есть еще одни работодатели. Смотрю за их дочерью после обеда. В обязанности няни входит приготовление пищи, прогулки с ребенком.

За месяц Наталья зарабатывает около $ 750.

- Работодатели сейчас придирчиво относятся к иностранцам. Раньше, если знаешь язык, то мог претендовать на лучшую работу. Теперь хотят подтвержденных документов, рекомендаций. Берут тех, кто остается в Польше надолго, имеет хотя бы временный вид на жительство. Многие жалуются, что уменьшились зарплаты. Девушка, с которой вместе арендуем квартиру, работает в ювелирном. Получала тысячу долларов, сейчас - 600. Потому что магазин работает с перебоями из-за коронавируса.