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пятница, 01 ноября 2019 06:36

На базаре нет украинской картошки

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— Купил 100 килограммов белорусской картошки. Заплатил тысячу гривен. Попал на такой день, что отдавали по 10 гривен за килограмм. "Батька" знает толк в картошке. Волновался, чтобы не была пустая и гнилая внутри. На самом деле, она идеальная — не водянистая, рассыпчатая. Запекаю, варю. Главное, ядами не воняет. Дома перестал картошку сажать. Потому что посчитал, сколько в нее надо вложить, — говорит 55-летний Василий Витрук. Скупается в Виннице на оптовом рынке " Привокзальный-2.

Картофель из Беларуси начали завозить с сентября. Стоит в среднем по 12 грн/кг. Можно найти по 10,5–11 грн.

— На базаре нет украинской картошки. В этом сезоне впервые ее привезли из Казахстана. Но мало. Мы ее даже не брали для продажи. Можно найти картошку с Волыни. Она небольшая и по такой же цене, как белорусская, — говорит продавец-оптовик Наталья Горбань, 60 лет.

Ее сын Сергей складывает мешки с картошкой в палатке.

- У меня лично урожай картошки в этом году меньше в четыре раза. В прошлом году собрал 40 мешков. Виноваты продолжительные весенние дожди. Они забили землю настолько, что картошке просто некуда было расти, - рассказывает Сергей Горбань. — Люди из сел приезжают на базар и скупаются. Берут сразу по 100-300 килограммов. Менее 10 сеток никто не покупал. Говорят, даже семенной картошки нет. У фермеров тоже неурожай. Если в их закромах лежит 10-20 тонн картофеля до лучших времен, то это погоды на рынке не сделает. Кто хотел продать, то два месяца тому назад по 14 гривен сбыл. Всего по Украине в этом году посадили втрое меньше картошки. А она еще и не уродила. Вот и имеем. Как только ударят морозы, картошка подорожает. До конца года будет стоить не менее 15 гривен за килограмм на оптовых рынках. В розницу — 20 гривен. Пока нет морозов, цена подниматься не будет и на остальные овощи борщового набора. Морковь, капуста, свекла в этом году уродили. Оптом капусту продают по 5 гривен, свекла, лук — по 6-7. Морковь можно купить за 7 гривен. Нам привозят ее из Херсона. Если бы она родила в наших краях, то была бы дешевле. Наша винницкая некачественная. Еще и не имеет товарного вида — кривая и приплюснутая.

Возле соседней палатки 37-летний Василий Швидкой разгружает машину с луком. Его привезли из Херсона.

— Лук массово скупали в сентябре. Люди брали по две-три сетки. Преимущественно любят сорта Кэнди, Халцедон. Они хранятся хорошо, — говорит грузчик.

Продавец 35-летний Руслан Шарифов пишет цену на сетках. Килограмм стоит 7 грн.

— В этом году лучший урожай и цена стабильная на лук. Не будет ажиотажа, как в прошлом году. За рубежом он тоже уродил. Поэтому наши фермеры туда овощи не везут, — рассказывает он. — Начинали торговать луком с 6 гривен. До нового года он может подорожать до 8-9. В прошлом году в этот период лук продавали по 15 гривен. Отечественный быстро разобрали. Поэтому в основном торговали узбекским. В этом году еще не привозили лук из-за рубежа. Видимо, и не привезут.

На розничном рынке лук, свекла, морковь стоят по 10 грн. Люди, которые торгуют овощами, предлагают местную картошку по 14 грн.

— В прошлом году картофель стоил 5 гривен. Лучший отдавали по 7-8. А сейчас цены "кусаются". Чтобы сварить борщ, надо выложить 100 гривен за овощи. А хочется, чтобы в кастрюлю попала еще и фасоль, сметана и свиные ребрышки. Поэтому люди массово переключились на крупы, — говорит продавец Светлана Романчук, 40 лет.

Автор: Татьяна САРАХАН
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