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четверг, 28 января 2021 00:00

Мошенники просят оплату за два месяца

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В течение прошлого года аренда жилья в Украине подорожала на 11%. Больше всего стоит в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской областях. Дешево снять квартиру можно на Луганщине, Сумщине, Ивано-Франковщине.

В декабре 2020-го самую дешевую квартиру в столице арендовали за 6700 грн в Деснянском районе, самую дорогую за - 25 200 грн на Печерске. По площади они почти одинаковые - 46 и 44 кв. м.

- Практически все хотят арендовать дешевую квартиру, желательно возле метро или ближе к центру, - говорит 42-летний Сергей Курганов, генеральный директор риелторского объединения "Простор". - Если привязываемся к бюджету, надо уступить локацией. Например, в Киеве снять нормальную однокомнатную квартиру возле метро за 8 тысяч почти невозможно. В каждом городе есть ориентир, который привлекает арендаторов. Это могут быть учебные и медучреждения, торговые центры, административные здания, офисные помещения. Если на первое место ставим расположение, то к бюджету нужно добавить от 500 до 2 тысяч гривен. Тогда можно выбрать квартиру, которая будет соответствовать всем требованиям.

В определенном районе любого города есть постоянная цена за объект. И стоимость аренды должна ей соответствовать. Цену могут немного завысить или занизить. Обычно люди прежде всего обращают внимание на дешевые варианты. Так можно встретить фейковые объявления или мошенников. Первое - это предложения с привлекательными фотографиями, текстом, "сладкой" ценой на квартиру, которой вообще не существует. Когда люди звонят по указанному номеру, им говорят, что жилье только что сдали. Сразу предлагают что-то другое. То есть это реклама. Что касается мошенников, то они обычно уверяют - на квартиру большая очередь. Обещают сдать ее именно вам. За это просят прислать деньги за первый и последний месяц, подгоняют.

Многие люди при поиске жилья неправильно оценивают собственную платежеспособность. Например, планируют тратить на аренду не более 8 тысяч. И подбирают варианты по этой цене. Но забывают, что еще придется платить за коммунальные услуги, интернет. То есть в среднем аренда в месяц будет стоить минимум 9000. Также надо убедиться, что квартиру сдают на тот промежуток времени, который устраивает. Что не будет дополнительных платежей. Например, человек нашел квартиру в нужном районе. Но во время встречи с хозяином выясняется, что стоимость указана за первый месяц. Потом придется платить больше.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
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