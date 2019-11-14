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пятница, 15 ноября 2019 05:41

Минимальную пенсию увеличат на 74 гривны

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С 1 декабря 2019-го года минимальная пенсия составит 1638 грн. Предыдущий раз выплаты поднимали в июле этого года - с 1497 до 1564 грн.

Максимальную пенсию повысят с 15 640 до 16 380 грн. Выплаты пересчитают из-за роста прожиточного минимума. Соответствующие изменения предусмотрены государственным бюджетом на 2019 год.

С декабря пенсия вырастет для неработающих пенсионеров. Те, которые имеют работу, получат больше после того, как уволятся. Таких в Украине в октябре было 2,5 млн. Выплаты не пересчитают отдельным категориям граждан. Для них повышение анонсировали ранее. Дети войны получат больше на 66,13 грн, иждивенцы - на 150 грн. Жителям горных населенных пунктов прибавят 20% к пенсии, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям - 54,4 грн. Рост минимальной пенсии не повлияет на выплаты пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Правда, в конце ноября им выделят 354,5 млн грн. Законопроект о внесении изменений в бюджет-2019 подписал президент Владимир Зеленский.

- В Украине минимальные выплаты имеют 40 процентов пенсионеров, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. - Прежде всего размер пенсии зависит от зарплаты, которую получали. Не всем повезло иметь высокие заработки. Кроме того, все обесценивается. Если в 2008-м две-три тысячи гривен - были неплохие деньги, то сейчас это мизер.

Пенсию надо значительно повышать. На 1700 гривен без дополнительных источников дохода прожить месяц нереально. Идеальный вариант - 5000 гривен. Сегодня пенсионеры в среднем имеют чуть больше 3 тысяч. Кто не заработал достаточного страхового стажа, но достиг пенсионного возраста, получает социальную помощь. Она вдвое меньше минимальной пенсии. Максимальную выплачивают где-то одному проценту. Преимущественно это военные и депутаты.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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