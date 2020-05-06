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четверг, 07 мая 2020 06:46

Курьер получает зарплату еженедельно

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22-летний Артур ДЕСНЯНСКИЙ второй год работает курьером службы доставки в Киеве.

— Во время карантина заработки упали, потому что большая конкуренция среди работников. Для работы в службе доставки надо заполнить анкету на сайте. Скачать приложение на телефон, где будешь получать заказы. Никаких договоров нет. Все документы оформляются в электронном виде. Нужно купить фирменный рюкзак за тысячу гривен. Если нет сразу всей суммы, можно выплатить его стоимость частями в течение четырех месяцев, — рассказывает Деснянский. — Также от компании выдают карточку, которой можно рассчитаться. Сколько на ней денег — никто не знает. Первый год арендовал велосипед за 700 гривен в неделю. Позже ездил на мопеде, тратил по 250 гривен в день на топливо. В конце 2019-го приобрел подержанное авто "Дачия Логан". Заказы теперь доставляю быстрее. На бензин уходит 7 тысяч гривен ежемесячно.

Зарплата курьера зависит от графика работы, количества заказов и чаевых. Когда начинал, то выходил в пиковый период — с 11:00 до 15:00. Тогда каждый час работы стоил 120 гривен. Утром и вечером платили 80. Дополнительно 30 гривен получает курьер за успешно выполненный заказ. Карантин изменил все. Пиковых нагрузок теперь нет. Да и самих курьеров стало больше. Если нас на районе работало семь–девять человек, то сейчас 11-16. Уменьшились чаевые. Раньше давали 20-50 гривен за каждый заказ. Теперь могут вообще не оставить.

Сам покупаю дезинфекторы, маски и перчатки. Особенно в начале карантина это влетало в копеечку. Самые дешевые маски тогда продавали по 30 гривен, а дезинфекторов нигде не было. Отец привез спирт, но он быстро закончился. Сейчас меньше трачу. Люди немного успокоились, не так панически реагируют на протирание рук. По инструкции должен нанести дезинфектор перед тем, как нажать на звонок. Потом еще раз, когда выдаю заказ. Маски купил многоразовые, каждый вечер стираю и глажу.

Больше всего чаевых за день было 876 гривен. Обычно люди щедрее в пятницу. Ежедневно есть не менее 300 гривен дополнительно. Более жадные на чаевые те, кто заказывает здоровую еду и десерты. А кто любит пиццу — наоборот. Часто вожу кофе утром из кафе домой клиентам. Зарплату курьер получает еженедельно на карточку. За месяц выходит в среднем 20-25 тысяч гривен.

Артур Деснянский планирует открыть кафе по приготовлению суши.

— Нужно 150-200 тысяч гривен стартового капитала. Ежемесячно откладываю по 300-500 долларов. Но и трачу немало. В прошлом году ездил в Чехию на фестиваль пива с друзьями. Потом отдыхал на море в Коблево Николаевской области.

Автор: Валентина МУРАХОВСКАЯ
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