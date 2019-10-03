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пятница, 04 октября 2019 06:30

Когда курс упал - стал терять

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- В прошлом году уволился из украинской компании. Перешел в израильскую. Зарплата - 600 долларов в месяц. На предыдущем месте работы имел на 400 больше. Но мне хотелось карьерного роста, заниматься интересными проектами, - говорит программист 27-летний Антон Геращенко из Львова.

- Работодатели обещали платить после испытательного срока 900 долларов. Также пересматривать зарплату раз в три месяца. Но вышло по-другому. Дополнительно начал посещать курсы по программированию, учился дома по выходным. Дважды в неделю хожу на занятия по английскому. На обучение уже потратил почти 2 тысячи долларов. Этого требуют от меня в компании, хотя зарплату не пересмотрели. Расходы на обучение тоже не компенсировали. Говорят, нет средств из-за кризиса в сфере. На днях от заказчика узнал, что не получаю и 40 процентов того, что он платит компании за мои услуги. Пошел разбираться. Руководство объяснило, что остальные деньги закладывают в бюджет на следующий год. Такой откровенной лжи не слышал ни в одной из компаний, где работал. Также сейчас теряю в зарплате. Потому что работодатели отказались покрывать разницу в курсе доллара. Буду увольняться.

- Получаем зарплату долларами, но на ее размер не влияет курс валют, - говорит аналитик из Черкасс Ольга Антоненко, 24 года. - На выплаты влияет опыт работника и сложность проекта. После падения курса американской валюты в коллективе никто не заикнулся о повышении зарплаты. Может потому, что курс доллара то падает, то снова растет. Знаю многих программистов, которых это не беспокоит. Большинство руководителей ІТ-компаний идут на уступки, если работники требуют пересмотра зарплаты. Иначе ценные специалисты перейдут на другие фирмы, где им будут больше платить.

Виннитчанин 25-летний Александр Наконечный красит авто. Оплату берет валютой.

- Клиенты не спорят. Если имеют только гривны, то дают по курсу на момент расчета, - рассказывает Александр. - В Виннице покраска машины стоит от 900 до 1500 долларов. Цена зависит от объема работы, популярности конкретного автосервиса. Также сюда входит работа мастера и необходимые материалы. В основном - это краска. Она должна быть качественная, чтобы не потрескалась, не выгорела. Заказываем в Германии, Польше. Два месяца назад купил несколько основных цветов. Тогда доллар был по 26-27 гривен. Когда курс снизился, повысил стоимость услуг. Потому что терял на одной покраске 2-3 тысячи гривен. Никто из предпринимателей не хочет работать в убыток. А моя работа еще и на здоровье влияет.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА, Татьяна САРАХАН, Наталия ПЕЧИБОРЩ
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