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четверг, 06 августа 2020 06:51

Картошка будет по шесть гривен

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В Украину за полгода 2020‑го завезли 232 тыс. т картофеля более, чем на $50 млн. Больше всего — из Беларуси, на $21,3 млн, сообщает Государственная таможенная служба. За нидерландский заплатили $11,3 млн. Российской продукции импортировали на $7 млн.

— 95 процентов картофеля в Украине выращивают домохозяйства. В прошлом году посадили его на 67 тысячах гектаров, — рассказывает 47-летняя Оксана Руженкова, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля. — Традиционно в Украине собирают 40-45 тонн с гектара. В промышленных хозяйствах в прошлом году урожайность колебалась в пределах 28-34 тонн. Это среднестатистический показатель Евросоюза. Он снизился из-за засухи 2019-го.

Какие перспективы картофелеводства в Украине?

- Хозяйства, которые выращивают картофель, обычно расположены вокруг крупных городов. Это удобно: товар сбывают на базарах. Люди сажают меньше картошки уже около трех лет, больше площадей отдают под ягоды и садоводство. Потому что там значительно меньше трудозатраты. И килограмм смородины, малины или голубики можно продать дороже, чем картофеля.

В прошлом году, по официальным данным, из России завезли картофеля на три миллиарда гривен. Покупали и в Беларуси. Почему существенно вырос импорт?

- В марте 2019 года перестали действовать предыдущие государственные стандарты. Тогда супермаркеты нашли стандарт Организации Объединенных Наций на столовый картофель. Он требовал, чтобы на полках магазинов появилась исключительно мытая продукция. В Украине только три завода могут мыть картофель. Их мощностей не хватает. Поэтому начали наращивать импорт из Беларуси, РФ. Там заводам, которые моют, обсушивают, взвешивают и фасуют продукцию, государство возмещает 50 процентов стоимости строительства. В Украине же для этого нужны частные инвестиции. Брать кредиты в банках невыгодно.

Нашей картошке и в этом году будет трудно попасть в супермаркеты. В августе только рассмотрят первую версию госстандарта на столовый картофель. Нормы заработают в конце года, по прогнозам.

Было много нареканий на качество зарубежного картофеля. Почему такой товар позволяют завозить в Украину?

— Украина вступила во Всемирную организацию торговли и начала смягчать свое законодательство относительно фитосанитарного контроля. Это была ошибка. Наша ассоциация неоднократно обращалась к правительству, Госпродпотребслубе, Службе безопасности Украины, Государственной фискальной службе, чтобы уменьшить нашествие зараженного картофеля из-за рубежа. Ведь чтобы завезти импортный продовольственный картофель, на таможне достаточно предоставить пакет документов. Проверяют качество только семенного. Да и его в прошлом году завозили под видом продовольственного безо всяких проверок. Транзитом поставляли зараженный картофель и в Молдову. Там это выяснили и не пропускали на свою территорию. Тот картофель оставался в Украине.

В этом году ситуация может повториться?

— Раньше Россия покупала украинские овощи, из Беларуси, стран Средней Азии. Но смогла проспонсировать развитие своего агропромышленного комплекса. Овощеводам и картофелеводам возмещают 50-100 процентов стоимости семян, дизтоплива, строительства хранилищ, линий доработки и переработки. Объемы производства российского картофеля выросли и он стал дешевым.

В прошлом году поставщикам из Беларуси и РФ удалось протоптать тропу в Украину. А наши производители даже с качественной картошкой не всегда могут собрать пакет необходимых документов. Например, чтобы перевезти картошку из одной области в другую, нужны разрешения на каждую машину. Это замедляет и затрудняет сбыт.

Что нужно менять?

— Государство должно поддержать отечественного производителя. Без этого не удастся остановить нашествие импорта. Правительство должно принять концепцию развития промышленного картофелеводства. Домохозяйства не могут продавать свою продукцию через магазины, потому что она не соответствует требованиям. Да и не всем промышленным хозяйствам удается наладить сотрудничество с супермаркетами.

Картофель — это второй хлеб для украинцев. Люди негативно реагируют, что им приходится покупать российскую продукцию.

В прошлом году был неурожай картофеля. Какие прогнозы сейчас?

— Промышленных площадей под картофель заложили значительно больше. Но два крупных игрока ушли с рынка. Они признали, что работать слишком рискованно и доходы не покрывают расходов. Было трудно конкурировать с импортным картофелем и бороться за место в супермаркетах, толкаться в очереди к перерабатывающим предприятиям.

Расширение производственных площадей ориентировано на продажу не так в магазины и базары, как перерабатывающим предприятиям. В Украине стало больше заводов по производству чипсов. Спрос на их продукцию растет за рубежом. Больше сырья надеются получить и крахмальные заводы.

Прогнозируют неплохой урожай картофеля, производители довольны. Погода способствует — в этом сезоне хватает дождей. А вот в домохозяйствах картина изменилась не существенно. В прошлом году люди жаловались: хорошо если из ведра картофеля выросло ведро нового. Сейчас получат полтора. Не научились на печальном опыте и не провели сортозамену. Раз в четыре года нужно покупать новые семена.

Что будет с ценами?

— Думаю, прошлогодняя ситуация с высокими ценами (в прошлом году в августе 1 кг в магазинах стоил 15-20 грн. — ГПУ) не повторится. На базарах, в магазинах стоимость будет в пределах 6-8 гривен за килограмм.

100 миллионов гривен стоит в среднем строительство картофелехранилища на 10 тыс. т. В Украине есть мощности для хранения 350 тыс. т картофеля. А внутренняя потребность составляет 1,5 млн.

Украинец потребляет до 136 килограммов картофеля в год

— Население в основном выращивает отечественные сорта — Славянка, Щедрик, Тирас, — говорит 47-летняя Оксана Руженкова, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля.

— Наши селекционеры не могут предоставить большие партии семенного картофеля промышленным предприятиям. Поэтому они покупают иностранные сорта. Самые популярные — Беллароза, Гранада, Ривьера, Аризона, Королева Анна. Ими засажено 75 процентов площадей.

Украинцы в среднем потребляют 132-136 килограммов картофеля в год, говорит статистика. В то же время в 2019-м объемы уменьшились до 95-98 килограммов. А малообеспеченные категории населения из-за дороговизны сократили потребление до 65-70 килограммов. Это не соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения.

Министерство здравоохранения давно не пересматривало требования к потреблению продуктов среднестатистическим украинцем. В то же время Министерство обороны указывает, что военнослужащий ежедневно должен употреблять 250 граммов картофеля. За год выходит около 91 килограмма на человека.

Поэтому ситуацию с уменьшением потребления картофеля катастрофической назвать нельзя. Хотя вкусы украинцев меняются. Ранее самыми популярными овощами был "борщевой набор". Сейчас появилось много сортов помидоров, спаржевая фасоль, цветная и брюссельская капуста, сладкая кукуруза. Многообразие зелени — руккола, базилик, и т.п. А раньше, кроме укропа и петрушки, хозяйки ничего не знали.

В сегменте круп люди выбирают нетипичные ранее булгур, кус-кус. Это — мировые тенденции. На них украинцы также реагируют. Поэтому сокращают площади под традиционным картофелем.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
06
августа

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