Как "переписать" квартиру и гарантированно получить финансовую помощь и уход

В Украине большинство пенсионеров не оставляют распоряжений относительно собственного имущества. Соответственно, в случае смерти недвижимость переходит к родственникам или государству, если таких не найдется. Это называется "Устный договор завещания по закону".

— Для распоряжения собственностью в украинском законодательстве доступны договоры купли-продажи или дарения, завещание и договор пожизненного содержания, — рассказывает директор ОО "Всеукраинский совет пенсионеров" Михаил Вулах.

Если подписываете договор купли-продажи или дарения, то не имеете права проживать в квартире. Новый владелец может продать жилье, а вы - уже нет. После дарения недвижимости пенсионеру никто не обязан помогать.

Право на проживание и владение остается, если пишете завещание. Его можно отменить и продать квартиру. В таком договоре речь не идет о помощи пенсионеру в будущем. Все в дальнейшем зависит от отношений с человеком, которому завещаете недвижимость.

По договору пожизненного содержания остается право проживать в квартире. Но в документах будет фигурировать новый владелец, продать жилье не можете. Налагается временный арест на имущество. Пенсионер обязательно получает финансовую помощь и уход по условиям договора.

Горячая линия по вопросам помощи и социальной защиты одиноких пенсионеров 0(44) 288 21 98,

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